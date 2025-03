Mengoli, vuoto incolmabile: "Era un uomo di principi"

"Poco incline alle tattiche, ma molto legato ai principi, Paolo Mengoli, con intransigenza morale e con grande apertura al dialogo e alla comprensione, era sempre legato ai principi del volontariato cattolico e della Dottrina Sociale della Chiesa". A ricordarlo così è Antonio Patuelli. Un messaggio di cordoglio che si va ad aggiungere ai tanti bolognesi che da venerdì piangono la morte di Paolo Mengoli, scomparso a 84 anni dopo una malattia. Consigliere comunale dal 1990 al 1999, cattolico, deputato della Dc dal 1992 al 1994. Ma anche direttore della Caritas dal 2005 al 2013, membro della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna e della Confraternita della Misericordia di Bologna. Era presente al Poliambulatorio Biavati, alle Conferenze di San Vincenzo de’ Paoli, all’Opera di Padre Marella. Una figura autorevole che ha speso la vita sempre in aiuto dei poveri, degli emarginati e in difesa dei deboli.

"Ci siamo conosciuti nel consiglio comunale di Bologna nel 1990, io sulla sedia di Marco Minghetti, lui espressione coerente e autorevole del volontariato cattolico. Ci siamo anche ritrovati alla Camera dei Deputati nella brevissima legislatura 1992-94 a conclusione della quale ambedue decidemmo di tornare alle nostre occupazioni lavorative. Ma siamo rimasti sempre amici e Paolo ha anche scritto ogni anno bei saggi, soprattutto su Bologna, sugli Annali Emilia Romagna di Libro Aperto (la rivista culturale di volontariato che dirigo). Mi mancheranno anche le telefonate di Paolo (spesso stupito e critico verso tendenze e mode superficiali) che portavano aria pura di ragionamenti nitidi, sempre ispirati a principi alti e mai settari", conclude Patuelli.

Anche Don Antonio Allori, officiante della parrocchia di San Lazzaro di Savena, ricorda Mengoli: "Ha speso la sua vita nel bene verso la città e verso la chiesa. Ricordo una sua grande disponibilità e servizio quando ci fu il terremoto, con i primi aiuti e soccorsi. Per essere vicino alle persone si diede da fare subito. E poi la rete che creò per il recupero degli alimenti destinati al macero, facendo una collaborazione con gli enti pubblici per distribuire alle realtà caritative della chiesa e sociali le eccedenze alimentari. La sua era una fede molto concreta". Lascia la moglie e tre figli.

Il funerale si celebrerà martedì alle 11 alla Chiesa della Salvezza in via Libia, quartiere Cirenaica.

Nicholas Masetti