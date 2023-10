Meningite a Taneto di Gattatico (Reggio Emilia): SOS Contagi

TANETO DI GATTATICO

(Reggio Emilia)

Allarme meningite per chi nella notte tra il 23 e il 24 settembre, dalle ore 23,30 alle 3.30, era presente al circolo Fuori Orario di Taneto, nel Reggiano. Un 27enne che si trovava nel locale gattaticese è stato colpito dalla forma meningococcica della contagiosa malattia ed ora si trova ricoverato al Maggiore di Parma in condizioni stabili. È già iniziata la profilassi per gli stretti contatti del 27enne: nella giornata di domenica queste persone hanno iniziato la terapia antibiotica e vaccinale prevista. Tuttavia per prevenire la diffusione della malattia, i servizi di Igiene e sanità pubblica dell’Azienda Usl di Parma e di quella di Reggio hanno allargato l’indagine ed ora invitano chi ha frequentato quella notte il Fuori Orario a farsi avanti. Si stanno cercando le persone che hanno avuto contatti ravvicinati con l’ammalato nei 7 giorni precedenti l’esordio della malattia; il periodo di incubazione infatti varia da 2 a 10 giorni, di solito 3-4 giorni. "Dal momento che non è possibile escludere che contatti stretti siano avvenuti anche nel locale - scrivono le autorità sanitarie - si invita chi era là quella notte a contattare il servizio di Igiene e sanità pubblica. Per i residenti in provincia di Parma chiamando il numero 335 7758097, dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17,30. I residenti in provincia di Reggio sono invece invitati a chiamare il 329 2104737, agli stessi orari".