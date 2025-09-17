Meno crisi e più innovazione. Protocollo tra le coop e l’Anci

Più economia sociale e innovazione, insieme, dentro alla rete dei Comuni e delle cooperative, per rilanciare le aziende in crisi e aiutare l’ambiente. È l’essenza del nuovo protocollo d’intesa firmato ieri a Bologna dall’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci), rappresentata dal presidente e sindaco di Imola, Marco Panieri, e da Alleanza delle cooperative italiane dell’Emilia-Romagna, incarnata dai copresidenti regionali Emanuele Monaci (Agci), Francesco Milza (Confcooperative) e Daniele Montroni (Legacoop), che in regione rappresentano più di 4.400 cooperative e impiegano oltre 237.000 addetti.

Tutti insieme e ciascuno nel suo ruolo, quindi, si proverà a rilanciare la cooperazione e i suoi servizi all’insegna di un patto unico finora a livello nazionale. Il protocollo, di cinque anni, mira a "promuovere politiche pubbliche e strategie imprenditoriali che rispondano alle esigenze delle comunità, generando – si legge nell’accordo – un positivo impatto economico, sociale e ambientale", sulla base dei principi dell’economia sociale.

Comuni e coop si impegnano in particolare a "creare un laboratorio formativo stabile e sviluppare iniziative utili a diffondere la cultura e le pratiche dell’innovazione sociale, orientare le politiche degli enti finanziatori pubblici e privati al sostegno di processi trasformativi sul territorio, attivare strumenti innovativi come social bonus, art bonus, partenariati speciali in ambito culturale e progetti di rigenerazione urbana".