Meno truffe in Appennino con i nonni digitali

Grazie a una capillare campagna di informazione nelle zone montane sono diminuiti i casi di truffa ai danni degli anziani. La stima di questo calo si aggira attorno al 15% e durante il convegno "Il digitale non ha età" che si è tenuto sabato mattina all’istituto Montessori – Da Vinci di Porretta Terme il maggiore Nicola Carrera, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Vergato, ha anche specificato come la consapevolezza abbia consentito sia di individuare i colpevoli sia a non cadere nei più banali tranelli, dalla telefonata del falso avvocato ai finti tecnici che si presentano davanti alla porta di casa.

L’incontro (foto Marchi), organizzato da Cna Pensionati, ha visto anche la partecipazione del vicario del questore di Bologna Roberto Della Rocca. "I truffatori hanno una incredibile abilità e creatività – ha spiegato Della Rocca – nell’inventare sempre nuove strategie per rubare i dati personali, con cui poi entrare nei conti correnti on line e svuotarli è solo un attimo. Ecco perché è importante che i cittadini sappiano quali dati devono essere tenuti rigorosamente riservati". Da questo punto di vista Cna e l’istituto Montessori hanno creato un’alleanza tra generazioni con gli studenti che tengono corsi di educazione digitale dedicati agli anziani. "Della digitalizzazione oggi non si può fare a meno, lo abbiamo capito da tempo – a parlare è Lorenzina Falchieri, Presidente Cna Pensionati Bologna –. Il percorso formativo del corso è tagliato su misura per ogni singolo allievo senior e genera una migliore comprensione delle diverse tecniche informatiche, ma soprattutto una grande empatia tra due generazioni che imparano vicendevolmente una dall’altra e guardano al futuro".

Piena soddisfazione anche da parte della dirigente scolastica dell’istituto porrettano Luisa Macario: "Questa iniziativa ha dimostrato quante doti abbiano gli studenti una volta che viene data loro responsabilità come quella di passare dal ruolo di discenti a quello di insegnanti: pazienza, chiarezza, entusiasmo. Ed è stato ribadito il ruolo importantissimo che ha la scuola, un vero presidio dello Stato, tanto più in una zona di ‘frontiera’ quale può essere la montagna". Tanti gli interventi della giornata, tra i quali quello della consigliera regionale del Pd Marilena Pillati, che ha annunciato la prossima apertura di un bando di finanziamento al digitale adatto anche per progetti come quello di Cna Pensionati. L’amministrazione comunale di Alto Reno Terme era rappresentata dalla vicesindaco Elena Gaggioli.

Massimo Selleri