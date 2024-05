Menopausa e patologie. Strategie di prevenzione

"Grazie all’intelligenza artificiale la medicina di precisione cambia il lavoro nelle sale operatorie e lo fa grazie a robot che oramai agiscono da soli e senza aiuto umano. Si passa, quindi, a una chirurgia con i robot e verso un futuro che va creato, più che gestito", ha detto il professor Giovanni Scambia durante il convegno ’Ginecologia, cardiologia e oncologia si intersecano per il benessere della donna dalla pre alla post menopausa’, presieduto dalla ginecologa Stefania Alfieri e svoltosi ieri al Carlton.

"La menopausa è un momento particolare nella vita della donna, perché ci arriva senza gli ormoni e quando i fastidi incombono. Noie che se bene ascoltate e affrontate non si trasformano in sintomi veri e propri", spiega Alfieri. Ad esempio, "le vampate di calore – continua la dottoressa – disturbano il sonno della donna che l’indomani lamenta stanchezza ed ha quindi una ripercussione sul suo lavoro e sulla sua qualità della vita".

Inoltre, sono stati affrontati diversi temi e argomenti dal punto di vista clinico e terapeutico: dal progesterone e progestinici a terapie associate con sostanze nuove.

Nel corso della mattinata il professor Scambia ha spiegato come l’intelligenza artificiale aiuterà nella diagnosi e nella mirata terapia del cancro ovarico. D’altro canto, "l’IA ancora non è brava come l’uomo, ma in futuro ci si avvicinerà. Ad oggi – continua – ancora non è uno strumento così preciso". Allora, il professore si chiede: "Che tipo di medici saremo?". La risposta è: "Andremo verso una ‘perfezione senza amore’. Perciò dovremmo passare più tempo con la gente", dice.

Tra gli interventi c’è stato quello avente come oggetto ’Donna e cardiopatia ischemica’: è stato il professor Carmine Pizzi a parlare del rapporto tra il cuore e la donna. "Le donne hanno una possibilità maggiore di contrarre malattie cardiovascolari, anche se non tutte sono uguali". Insomma, "il cuore della donna è più fragile e affronta stress psichici maggiori, oltre a ‘sentirsi male’ diversamente, tipo una pugnalata. Il sesso femminile – prosegue il professor Pizzi – ha una sopportazione del dolore più grande rispetto all’uomo. Questo comporta un ritardo nelle procedure di diagnosi e un aumento del tempo tra il sintomo e l’accertamento".

Giovanni Di Caprio