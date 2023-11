Mensa, tariffe in aumento fino a cento euro

Aumentano le tariffe per la refezione "ferme da otto anni, ma ciò avverrà a forte tutela dei ceti bassi e medi". L’assessore alla Scuola, Daniele Ara, annuncia il ritocco verso l’alto, da pochi centesimi fino a oltre 100 euro l’anno per i no Isee, per la tariffa della refezione scolastica made in Ribò. Da gennaio scatterà un incremento finalizzato ad adeguare le tariffe all’inflazione. "Il nostro costo pasto è passato da 4,25 a 5,60 euro (+32%)", spiega Ara. Questo calcolando solo il corrispettivo riconosciuto al gestore Ribò, ma vanno aggiunti i costi indiretti quali utenze, personale, sanificazioni e certificazioni. Finora "il Comune ha avuto la capacità di assorbire questi rincari terrificanti" perché il "bilancio è molto sano", precisa Ara. Il sommarsi dei rialzi rende "inevitabile un piccolo ritocco", osserva la direttrice dell’area Educazione, Veronica Ceruti.

Per il 2024, l’aumento spazierà da 0,30 centesimi al mese per la fascia Isee più bassa a 17,7 euro per la più alta (oltre i 35mila euro), toccando i 25 euro per chi non presenta l’Isee. Per la maggior parte delle famiglie gli aumenti ricadranno tra i 2,8 e i 4,9 euro al mese e non riguarderanno i circa 1.400 utenti esenti. Nel frattempo, il Comune alza il tetto Isee dagli attuali 25mila euro con l’inserimento di due nuove fasce: da 25.000 a 30.000 e da 30.000 a 35.000 euro. Così scattano "le scontistiche che possiamo concedere grazie al riconoscimento del contributo ministeriale per le mense bio che destiniamo all’abbattimento degli aumenti", spiega Ceruti. Ovvero fino all’80% per le fasce Isee più basse, del 50% nella fascia 25.000-35.000 (circa 5.300 famiglie) e fino al 20% per le famiglie oltre il tetto Isee (circa 2.800 famiglie). Inoltre, viene esteso lo sconto per chi ha più figli iscritti al servizio anche alle famiglie con oltre 30.000 euro di Isee. Le scontistiche saranno valide per tutto il 2024, ma "l’obiettivo è poterle mantenere anche negli anni successivi e per questo confidiamo nelle risorse del ministero". Per la consigliera di Fd’I, Manuela Zuntini, "sono molti i dubbi che aleggiano intorno alla decisione di aumentare la refezione perché si vanno a colpire le famiglie in un periodo nel quale è già molto complicato arrivare a fine mese". Negli anni in cui l’inflazione "è fortemente diminuita le tariffe non sono calate e ora si riversa sulle famiglie aumento del costo del pasto, aspetto che va verificato analizzando il costo effettivo sostenuto da Ribò". Oltretutto l’incremento corrisponde a "una qualità del servizio con molte criticità. Basta chiedere a genitori e insegnanti".

f.g.s.