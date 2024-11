’Mente Locale’ torna con il cult ’Paglione’

"Grazie al festival viaggio in territori vicini, lontani, in paesi in cui, personalmente, la gente ha una vita molto diversa dalla mia". Così Giulio Giunti, della direzione organizzativa del festival del film documentario Mente Locale - Visioni sul Territorio. Dedicato al racconto dei pezzi del quotidiano, la rassegna celebra quest’anno la sua 11esima edizione, che si terrà da oggi al 10 novembre in diversi cinema indipendenti tra la provincia di Bologna e quella di Modena. In gara per il concorso internazionale, 13 film, tra cui cinque opere straniere, tre anteprime nazionali, una europea e una assoluta. "Tutte le proiezioni del concorso sono gratuite", specifica Giunti. L’inizio è, oggi, con l’evento speciale di apertura: la proiezione del film Paglione, di Francesco Merini e Bernardo Bolognesi, alle 11 al cinema Odeon: dopo 25 anni torna sul grande schermo il cult movie autoprodotto che racconta, senza nostalgie, la Bologna della fine degli anni ‘90. Seguiranno altre proiezioni ed eventi a Valsamoggia, Savignano sul Panaro, Loiano, Vignola e Bazzano. Il 5 novembre alle 16.30 il Salone Marescotti del Dipartimento delle Arti – Università di Bologna ospita la tavola rotonda Strategie e opportunità nella distribuzione cinematografica dei documentari. È sostenibile distribuire un documentario al cinema?

Inoltre, per la seconda volta, la direzione artistica è gestita da Leena Pasanen, una delle figure internazionali di riferimento del mondo del cinema documentario. Anche se Mente Locale è aperto all’internazionale, viene sempre definito dagli organizzatori come un evento metropolitano che valorizza la provincia. "Si svolge in tanti territori con numerosi partner fedeli. Dall’inizio abbiamo proprio scelto di lavorare nel territorio, collaborare con i cinema indipendenti", aggiunge Marilisa Murgia, della direzione. "Ed è anche un modo di fare scoprire agli ospiti la nostra regione. Mi ricordo ancora di finlandesi che sono tornati nel loro paese con le valigie piene di vino e di aceto balsamico", sorride Giulio Giunti.

Arthur Duquesne