Menù senza glutine nelle scuole per la settimana della celiachia

Un menù rigorosamente ’gluten free’ per diffondere la conoscenza della celiachia e della dieta senza glutine: il Comune di San Lazzaro di Savena aderisce alla Settimana Nazionale della Celiachia, in programma fino al 18 maggio. Per questo in tutte le scuole comunali, sia in quelle dell’infanzia che in quelle primarie, è stato servito un intero pasto completamente senza glutine. Il menù giornaliero era composto da risotto allo zafferano, pollo alla cacciatora, verdura cotta, gallette di mais e frutta di stagione. Inoltre, per la merenda, biscotti senza glutine. Il menù ’gluten free’ è stato proposto anche a tutti i bambini titolari di diete speciali, compatibilmente con gli alimenti esclusi dalla loro dieta. Assieme alla somministrazione del menù senza glutine, sia all’interno delle scuole dell’infanzia che in quelle primarie di San Lazzaro, verranno distribuiti opuscoli e giochi per diffondere la conoscenza della celiachia.

"Oggi la celiachia è una malattia che colpisce una persona ogni 100 – spiega la sindaca di San Lazzaro, Marilena Pillati –. Abbiamo scelto di aderire con convinzione a questa iniziativa proprio per cercare di diffondere il più possibile la conoscenza di questo tema, facendo al tempo stesso scoprire ai nostri bimbi magari un piatto o un ingrediente nuovo che non conoscevano prima e, soprattutto, abituandoli fin da piccoli a prestare attenzione alle esigenze degli altri".

z. p.