Mercadini celebra il genio di Ulisse Aldrovandi

Con oltre 33mila visitatori per la mostra L’altro Rinascimento e "tanti bolognesi in più che ora non avranno più scuse" sul proto-scienziato bolognese, come ha osservato Roberto Balzani, presidente Sistema Museale di Ateneo, si chiudono mercoledì 21 le celebrazioni in onore di Ulisse Aldrovandi. La chiosa ideale è uno spettacolo dal titolo Il collezionista di mondi di e con Roberto Mercadini e andrà in scena alle 21,15 all’Aula absidale di Santa Lucia a ingresso gratuito. "Il naturalista bolognese – racconta l’autore e attore romagnolo Mercadini – fece della sua casa il primo museo di scienze naturali della storia, che lui definiva ‘microcosmo di natura’ e che riceveva stupefatti visitatori da tutto il mondo". E prosegue: "Mondo è, infatti, la prima parola che mi viene in mente pensando ad Aldrovandi. Anzi, al plurale, ‘mondi’. Nella sua collezione trovano spazio le forme naturali del Nuovo Mondo, come allora si chiamavano le Americhe, accanto a quelle del Vecchio. Il regno animale accanto a quello vegetale. Esseri reali accanto a quelli fantastici come i draghi, le sirene o il basilisco, di cui Aldrovandi non negava l’esistenza. Fra le fonti riportate nei suoi scritti, poi, oltre ad altri naturalisti, si trovano poeti, storici, antiquari, padri della chiesa, teologi, compilatori di bestiari medievali, in una festosa e straniante promiscuità".

C’è grande soddisfazione per come è andato l’anno celebrativo dei 500 anni dalla nascita del naturalista e visto che la mostra è stata un successo, l’annuncio è che dal 22 giugno al Museo di Palazzo Poggi riapriranno le sale dedicate alla figura di Aldrovandi con un percorso dall’impianto caro alla mostra, ma con nuovi oggetti, che consentirà di avvicinarsi al personaggio che più di altri ha contribuito alla rinascita delle scienze naturali, traghettandole dal Rinascimento alla modernità.

Benedetta Cucci