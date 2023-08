Mercatini del Vecchio e dell'Antico a Savigno, Bologna

Giornata di mercatini oggi dalle 8 alla sera nella piazza e nelle vie del centro di Savigno dove come da tradizione la seconda domenica del mese ospita la mostra mercato del vecchio e dell’antico, hobbismo, arte e ingegno. Nell’edizione rinnovata affidata alla gestione della pro loco nel paesino dell’alta Valsamoggia si trovano oggetti di e complementi di arredo, arte popolare e modernariato, libri, cartoline, ferro battuto e creazioni di piccolo artigianato. Affiancano il mercatino iniziative come degustazioni e assaggi, dove protagonista è la tipicità e stagionalità dei prodotti. Inoltre è presente il mercato delle Cose buone, per acquistare prodotti genuini e freschi dalle aziende agricole locali, promuovere il patrimonio enogastronomico del territorio.