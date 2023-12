Mercatini e visite guidate nel borgo di Bargi

L’8 dicembre sull’Appennino si festeggia in uno dei luoghi storici più prestigiosi, il suggestivo Palazzo Comelli di Bargi, nel comune di Camugnano. Il complesso si trova nel borgo storico di Cà Melati, ed è un elemento di spicco nel contesto dell’antica frazione di Bargi, posta a monte del lago di Suviana e all’interno del Parco Regionale dei Laghi. Dalle ore 10 sono aperti i mercatini di Natale per gli acquisti legati all’artigianato tipico delle festività e non solo. Alle ore 11 ci sarà la possibilità di visitare il palazzo con l’Associazione Gruppo Studi Cesare Mattei APS con prenotazione obbligatoria al 333.3561223 (ingresso gratuito per i bambini sotto i 6 anni).

Dalle ore 14 alle 16 ’Battesimo della sella. Avventura di un piccolo cowboy’ a cura dell’Associazione “Il sentiero della vita APS”

Alle ore 15 spettacolo per bambini presso la sala interna ‘Suoni e leggende del bosco antico’. Storie e canzoni d’autunno per bambine e bambini tra i 4 e gli 8 anni con Gianluca Magnani.

Per tutta la giornata saranno aperti gli stand gastronomici.