"Mercatino 'Cose d'altri tempi' a Pieve di Cento: scopri il centro storico"

Largo al mercatino storico degli hobbisti ‘Chi cerca trova – cose d’altri tempi’. Domenica, a Pieve, si tiene il consueto appuntamento mensile con il mercatino storico degli hobbisti, in programma ogni quarta domenica del mese. Il mercatino si svolge per tutta la giornata lungo le vie del centro storico. In particolare le bancarelle saranno posizionate nelle vie Matteotti, Garibaldi, Melloni, Gramsci, Marconi, Santissima Trinità, Campanini e in piazza Andrea Costa.

Nell’occasione, l’amministrazione comunale rammenta che in queste vie, per consentire lo svolgimento della manifestazione, sarà in vigore il divieto di transito e sosta, dalle 6 alle 20. ‘Cose d’altri tempi’ vede la presenza di esperti di oggetti d’epoca, mobilio e memorabilia e appassionati di vintage e pezzi rari.