Mercatino dei Bimbi. Così gli oggetti usati diventano solidali

Un pomeriggio divertente all’insegna del riuso consapevole e della solidarietà: domani ai Giardini Margherita si terrà la prima edizione del ’Mercatino dei Bimbi’, organizzato da Re-Use With Love Odv in collaborazione con il comitato bolognese della Croce rossa italiana. L’iniziativa è pensata per i bambini fino ai 14 anni che, per un giorno, potranno cimentarsi nel ruolo di piccoli venditori, proponendo oggetti usati in buono stato: dai giocattoli ai libri, dai vestiti agli accessori, fino a piccoli lavori artigianali realizzati da loro stessi. Un modo originale e educativo per dare nuova vita a ciò che non si usa più.

L’iscrizione avverrà direttamente sul posto, presso il punto informativo della Croce rossa ai Giardini (ingresso Porta Castiglione, viale Stenio Polischi), dalle 17 alle 17,30. Tuttavia, per garantire una migliore organizzazione, è fortemente consigliata la prenotazione online (fino a esaurimento posti). È prevista una donazione minima suggerita di 10 euro, a sostegno delle attività della Cri.

Il mercatino aprirà ufficialmente alle 18 e resterà attivo fino alle 21,30. Durante tutta la manifestazione, sarà garantita la presenza dei volontari della Cri per il supporto e la sicurezza. Non mancherà un punto ristoro grazie alla collaborazione con GardenBO, che proporrà merende, panini e gelati per grandi e piccoli.

"L’obiettivo – spiegano gli organizzatori – è offrire ai più giovani un’esperienza formativa e divertente, che promuova valori come la sostenibilità, la socialità e l’altruismo, attraverso il semplice gesto di regalare una seconda vita agli oggetti".

Il Mercatino dei Bimbi è ispirato all’esperienza decennale del Comitato Cri di Ravenna, che ha messo a disposizione la documentazione e il know-how.