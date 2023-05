Mercatino dell’usato, l’economia circolare che fa bene anche al prossimo

Un mercatino, ma anche un esempio di come può funzionare un’economia circolare attenta al sociale e all’ambiente, quello in programma domani per tutta la giornata nella sede della Coop Sociale Il Martin pescatore di via Bonfiglioli a Calderino di Monte San Pietro, dove si svolge questa rassegna di usato selezionato, abbigliamento, mobilità e consumo sostenibile in collaborazione con il mercatino Ant del Loghetto, l’associazione Conserva, Magie, la consulta di Tignano-Roma e l’associazione Zolarancio.

Dalle 10,30 alle 18 col patrocinio del Comune e il punto ristoro di Bondabon si svolge la giornata che coinvolge la coop, che oggi accoglie una settantina di persone fragili per le quali svolge attività di inserimento lavorativo in diversi settori: dalla cura del verde alle pulizie e alla raccolta e al restauro di mobili e oggetti che vengono poi riproposti al pubblico.