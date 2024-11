Mercatino di Santa Lucia. Torna lo spirito natalizio

È quel momento dell’anno in cui le luci e i mercatini di Natale iniziano a colorare Bologna. Anche sotto il Portico dei Servi, in Strada Maggiore, inizia il conto alla rovescia verso le Feste con la tradizionale Fiera di Santa Lucia, inaugurata ieri sera alla presenza di numerosi cittadini, commercianti e istituzioni, tra cui il sindaco Matteo Lepore: "Una fiera rinata. Il Comune tutela le fiere tradizionali e aiuta chi ci lavora". Al fianco di Lepore, ha preso la parola l’assessora comunale al Commercio, Luisa Guidone: "Ogni anno il mercatino è sempre più amato dalla cittadinanza perché porta la magia del Natale tra le nostre strade".

L’atmosfera natalizia pervade la città grazie ai 40 operatori che rendono vivo il portico. La fiera apre dalle 9 alle 20 e andrà avanti fino al 26 dicembre. "Quando lavorava mio nonno, la gente di Bologna veniva perlopiù la sera dopo cena", parla Andrea Salvan, proprietario da 46 anni dello stand di articoli natalizi del mercatino più antico d’Europa. Una festa che reincarna lo spirito natalizio, fatto di unità e solidarietà.

Presenti all’inaugurazione anche Giancarlo Tonelli, direttore generale Ascom, e Loreno Rossi, direttore generale Confesercenti. "Questa iniziativa ogni anno porta gioia e colori a Bologna – commenta Tonelli –. Il nostro ringraziamento va agli operatori di tutti i mercatini cittadini che tengono vive le nostre tradizioni". Tonelli, poi, lancia un appello: "Questo è un Natale particolare a causa di quanto stiamo vivendo con i cantieri e a causa dell’alluvione di ottobre. Chiederemo ai bolognesi un attimo di attenzione nei confronti delle aziende, così potranno aiutare chi più ha subito danni in questi mesi". È d’accordo anche Lepore: "Sosteniamo l’economia di vicinato". Per questa edizione sono state rinnovate le luci e gli addobbi sotto il suggestivo portico. "Continua la tradizione – ricorda Rossi –. Un’occasione imperdibile per gli addobbi natalizi e per i regali a parenti e amici".