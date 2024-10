Mercatino francese di Natale in piazza Minghetti a Bologna annullato per cantieri

Bologna, 8 ottobre 2024 – Quest’anno non ci sarà il mercatino francese di Natale in piazza Minghetti. Colpa dei cantieri, quello della Garisenda in primis, che ha cambiato la viabilità del centro storico.

La vicina piazzetta del Francia, infatti, non è più pedonale, ed è utilizzata per il carico-scarico merci dell’area commerciale del Quadrilatero. Da qui, il Comune ha preso la decisione di rinunciare al mercatino in quell’area.

Lo conferma l’assessora al Commercio, Luisa Guidone: «Visti i lavori e la zona sempre più congestionata, abbiamo chiesto agli organizzatori del mercatino di trovare insieme un’altra collocazione o diminuire i giorni di durata degli stand. Ma le nostre proposte non sono state accolte».

Biscotti al burro al mercatino francese di piazza Minghetti a Bologna

Morale: almeno per quest’anno i bolognesi saranno costretti a rinunciare agli aperitivi a base di ostriche e champagne, ai croissant e ai formaggi francesi. Una scelta che sta facendo discutere, tant’è che già si prevede una raccolta firme e sul web in parecchi si lamentano dello stop al mercatino "annullato 50 giorni prima dell’avvio della manifestazione e dopo dodici anni di svolgimento”.