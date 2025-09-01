Mercato Dominguez a un passo dalla Roma

Posch in partenza, destinazione Como, Lucumi verso la permanenza, Dominguez in bilico. Il giorno dopo la partita con il Como arrivano sviluppi di mercato. Le trattative chiuderanno ufficialmente i battenti alle 20: siamo all’ultima curva. Stefan Posch vestirà la maglia del Como: accordi raggiunti. Il difensore approderà in riva al lago in prestito oneroso da 500mila euro, con obbligo di riscatto intorno ai 4-4,5 milioni più una percentuale sulla futura rivendita.

In scadenza di contratto al 2026, il difensore prolungherà il contratto per poter partire con la formula pattuita dalle parti. Intanto, monta l’interesse della Roma per Benjamin Dominguez. I giallorossi hanno ricevuto il no definitivo di Sancho del Manchester United e faticano a trovare l’accordo con il Chelsea per George. Ecco così che il diesse giallorosso Massara ieri ha avuto nuovi contatti con i vertici rossoblù. Il Bologna ha sei esterni in rosa, due rischiano l’esclusione dalla lista Uefa e Dominguez è uno di questi. Che l’argentino possa non essere felice della situazione è facile da intuire: trattenere un ragazzo scontento o trattenerlo con qualche mal di pancia è il dilemma. Un dilemma che dipenderà dal prezzo, che il Bologna ha fissato nei colloqui di ieri. La dirigenza chiede circa 18 milioni per l’argentino, acquistato per 4,5 milioni un anno fa, più percentuale su futura rivendita. La Roma tratta con la formula del prestito con obbligo, ma gioca su più tavoli: oggi il verdetto, con il Bologna che aspetta la Roma ma è intenzionato a privarsi di Dominguez solo alle proprie condizioni. Nuovi investimenti su prospetti, almeno sulla trequarti, potrebbero esserci a gennaio, una volta che la prima fase di Europa League sarà quasi in archivio e saranno più chiare le prospettive stagionali dei rossoblù.

Intanto, non ci sono novità circa il sostituto di Lucumi: il Bologna non trova nel rapporto qualità/prezzo giocatori ritenuti adeguati per liberare il colombiano e nonostante Heggem sia stato la piacevolissima rivelazione della gara con il Como, senza sostituto ritenuto all’altezza il centrale non sarà accontentato nella sua voglia di nuova esperienza da 3 milioni netti all’anno per 5 stagioni in Premier. Salvo sorprese, insomma, il centrale, che spera nel Sunderland fino all’ultimo minuto, non partirà, nonostante la proposta da 30 milioni avanzata dal club inglese. Non c’è intesa per Morato (24) con il Nottingham, Cornelius (27) del Marsiglia non convince e su Diogo Leite (26) dell’Union, ieri non convocato, si sono inserite Fiorentina e Girona. E allora Lucumi potrebbe rimanere e valutare il rinnovo fino al 2029 da 1,5 milioni.