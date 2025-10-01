Merci per 5,2 miliardi. Giù manifattura e moda

Secondo le rilevazioni Istat, rielaborate dall’Ufficio Statistica della Camera di commercio, è di poco più di 5,2 miliardi di euro il valore delle esportazioni nel secondo trimestre del 2025, con una frenata rispetto allo stesso trimestre del 2024 del -4,5%. Un dato peggiore sia dell’export regionale (-1,7% nei tre mesi) sia di quello nazionale (+1,1%). Un dato che risente del crollo dell’export verso gli Stati Uniti, principale meta di destinazione della manifattura bolognese: i dazi di Trump fanno segnare un -17 per cento (-14,5 per cento se si considera l’area America settentrionale).

È il calo più consistente del trimestre, se si eccettua quello verso l’Oceania, che però ’pesa’ per quasi un decimo delle esportazioni verso l’America (70 milioni di euro). In rallentamento anche le vendite sul mercato francese, -4%, nel Regno Unito e in Russia, entrambi vicini al -9%. In crescita invece le vendite sul mercato tedesco, +4%. Fiacco il mercato asiatico, che perde un complessivo -5%. La tenuta dell’interscambio con il mercato cinese, +10% le esportazioni e +4% le importazioni, non sembra essere sufficiente a compensare la flessione delle vendite bolognesi in Giappone, che calano rispetto al giugno 2024 di un -22%. Alla battuta d’arresto delle esportazioni, si accompagna un assestamento delle importazioni, che calano del -1,6%, segnale rilevante considerando che la manifattura bolognese opera sulla trasformazione di materie prime e semilavorati. Si confermano invece in territorio positivo gli acquisti dall’estero emiliano-romagnoli, +1,4%, e nazionali, +2,9%. In linea con l’andamento complessivo il settore manifatturiero, da cui provengono oltre il 98% delle esportazioni bolognesi, e la cui variazione raggiunge il -4,9%. Crescono le vendite di prodotti farmaceutici, +25%, chimici, +5%, e in gomma, +4%; rallentano invece abbigliamento, -7%, e industria alimentare, -18%. Frena l’export della meccanica, -4,9% in complesso (-4,9% anche per le importazioni) e tutti i comparti in rallentamento: -2% i macchinari, che definiscono quasi un terzo delle vendite all’estero bolognesi, a cui si aggiungono il -10% dei mezzi di trasporto, il -3% dei metalli e degli apparecchi elettrici, e il -1% di computer, apparecchi elettronici e ottici. Complessivamente, il primo semestre dell’anno si chiude con un -2,5% delle vendite all’estero, che si assestano in valore assoluto a poco più di 10 miliardi di euro. Il -2,8% degli acquisti porta il saldo vicino ai 4,5 miliardi di euro.