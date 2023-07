Meridiana da record mondiale "È il più grande orologio solare"

L’orologio solare e meridiana più grande del mondo? Si trova in piazza del Popolo, a San Giovanni in Persiceto, e lo attesta il ‘Guinness dei primati – 2023’. E il testo-certificato dell’assegnazione ‘record’ lo annuncia cosi: "Guinness world records – certificate. Il più ampio orologio solare è nella piazza del Popolo (Italia), con uno Gnomone alto metri 48,43 (158.89 piedi), con una Linea Meridiana lunga 68.82 metri (225.78 piedi), in San Giovanni in Persiceto, come verificato".

Il certificato è stato mandato nei mesi scorsi, ma la notizia è stata divulgata solo ora. "Tutto è nato – spiega l’astrofisico e cofondatore dell’Osservatorio comunale Romano Serra – grazie all’interesse culturale del Comune e del Gruppo astrofili persicetani. Lo strumento è stato concepito nel 2002 quando la piazza fu riqualificata dal compianto astrofilo Lodovico Pasquali a cui si è affiancato lo gnomonista Giovanni Paltrinieri. Alla realizzazione dell’orologio solare – meridiana hanno preso parte per i calcoli e le verifiche Nicola Borghi, Riccardo Riki Bortolotti, Maurizio Raffaele, Enrico Merli (studio tecnico Antonio Nicoli) ed il sottoscritto". Lo Gnomone è costituito da una sfera metallica che è stata posta alla sommità del campanile della chiesa Collegiata, ad un’altezza di 48.83 metri. La grande meridiana ideata può essere utilizzata oltre che per misurare la durata del giorno, anche per verificare la lunghezza dell’anno e l’inclinazione dell’asse terrestre.

"La Linea Meridiana di questo orologio solare – continua l’esperto – che attraversa obliquamente l’intera piazza, marca per buona parte dell’anno il ‘Mezzodì Vero Locale’. La lunghezza della Linea Meridiana è di quasi settanta metri. L’obiettivo è ora quello di promuovere l’orologio solare affinché venga visitato dai turisti che puntualmente vengono a Persiceto. Lo si deve inserire infatti anche nei percorsi ciclo – turistici che portano già nel nostro territorio tante persone che apprezzano le nostre eccellenze storiche, artistiche, paesaggistiche e gastronomiche".

