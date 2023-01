Merola e De Maria "Bologna sia trattata come le altre città"

"Non c’è il rischio concreto che il tram si fermi. Ma mi auguro che dal punto di vista istituzionale il governo lavori perché le opere si completino". L’ha dato lui il via al progetto della tranvia a Bologna, e Virginio Merola ieri solcando la ‘manica lunga’ di Palazzo di città l’ha difesa quell’opera. Con un messaggino importante per il governo. "Questo progetto è stato presentato nel novembre del 2019 ed è stato approvato con un giudizio ottimo dal ministero a febbraio del 2019 – ha spiegato l’ex sindaco, oggi deputato del Pd –. Sul tema su come recuperare quegli extra-costi io non farei opposizione da azzeccagarbugli. Chiedo a Marco Lisei (senatore dei Fratelli d’Italia ieri intervistato dal Carlino, ndr) di assumere un atteggiamento responsabile rispetto al fatto di assicurare alla città tutti i finanziamenti necessari. Credo che l’opera possa andare avanti lo stesso. Come deputato presenterò un’interrogazione assieme ad Andrea De Maria per chiedere come il governo intenda andare avanti. Si pone un tema: perché a tutte le altre città sono stati accordati gli extra-costi? Stiamo parlando di un anticipo di cinque giorni rispetto all’uscita di un decreto. C’è proprio un tema, quindi, di chiarimento con il governo non sulle posizioni di parte, ma sull’evidenza di un trattamento giusto".

De Maria, a proposito, ha sottolineato l’azione parlamentare decisa con Merola. "Il Comune ha messo in atto tutte le procedure amministrative corrispondenti alla normativa volta a volta vigente – ha dichiarato il parlamentare dem –. Eventuali problematiche burocratiche che si siano determinate possono essere agevolmente superate da una iniziativa governativa". Ed ecco l’interrogazione "per sollecitare che assuma una iniziative per assicurare, nell’ambito delle risorse del Pnrr, i finanziamenti necessari alla copertura dei maggiori costi del tram. Auspichiamo che tutti i parlamentari eletti a Bologna, aldilà del colore politico, facciano sentire la loro voce – è la chiamata a raccolta di De Maria –. È importante e giusto che il governo assicuri anche a Bologna, come accaduto in altre città, le risorse finanziarie necessarie a coprire i maggiori oneri di opere pubbliche strategiche. Impegniamoci insieme per il bene di Bologna". D’accordo con i parlamentari è Federica Mazzoni, segretaria provinciale del Pd. "La realizzazione della prima linea del tram è un tassello fondamentale per la vivibilità futura di Bologna. Non possiamo tollerare che la nostra città venga discriminata. È inaccettabile che si giochi politicamente sul futuro di Bologna e dei bolognesi", ha dichiarato Mazzoni. Sulla stessa linea anche Michele Campaniello, alla guida di un gruppo Pd comunale forse un po’ sorpreso da questa piega inaspettata per il tram. "Trovo discutibile l’esultanza degli esponenti di Fratelli d’Italia di fronte al rischio che alla nostra città non vengano riconosciute le stesse risorse riconosciute agli altri – ha detto Campaniello –. Non vorrei che il diverso colore politico di alcune amministrazioni diventasse un elemento ostativo alla realizzazione di progetti rispetto ai quali i cittadini hanno già detto come la pensano, eleggendo al governo della città chi quei progetti li ha proposti".

Paolo Rosato