Merola sulla Garisenda: "Ok al centro senz’auto. Ma ci si deve basare sui dati del Comitato"

Carbutti

La Garisenda sorvegliata speciale? Ne sa qualcosa Virginio Merola, ex sindaco di Bologna, oggi deputato del Pd, che proprio nel 2018 diede il via al Comitato tecnico-scientifico, oggi al centro del dibattito politico.

La Garisenda pende da quando è nata. Ma negli ultimi mesi sta subendo una torsione anomala. Si aspettava che la situazione sarebbe così peggiorata e che la Torre finisse su Cnn e New York Times?

"Sappiamo dell’anomalia proprio perché dal 2018 ci sono dei sensori che assicurano il controllo. E che i media ne parlino è un fatto positivo per il sostegno alla città: si tratta di simboli architettonici unici al mondo".

Lei istituì nel 2018 il Comitato tecnico-scientifico per monitorare la Torre. Finché è stato sindaco le sono stati mandati report sulla sua salute?

"Il Comitato valuta da allora lo stato di salute della Torre e già allora mi inviava report. È un bene che il Comitato sia stato rafforzato dall’attuale amministrazione, a conferma dell’attenzione verso la Garisenda".

Il ministro Sangiuliano dice che la situazione è stata sottovalutata. E che il Comune ha temporeggiato...

"Dal ministro mi aspetto capacità di collaborazione e di andare oltre le divisioni politiche. Noi abbiamo collaborato bene con la sottosegretaria Lucia Borgonzoni per la candidatura dei Portici a Patrimonio dell’Umanità: il risultato è che ha vinto Bologna, non una parte o l’altra".

Da sindaco, pur avendo i pareri del comitato (Lepore dixit) contrastanti, che cosa avrebbe fatto? Avrebbe chiuso l’area sotto le Torri?

"Penso che il sindaco abbia agito correttamente e si stia assumendo la responsabilità delle decisioni. Conosco bene la solitudine di alcune scelte…".

Al di là delle polemiche destra-sinistra sulla Torre, non è strano che Lepore sia stata informato delle ’torsioni’ verso l’Asinelli anziché verso la Chiesa solo a ottobre? Che cosa crede sia successo?

"Non partecipo al festival delle omissioni e delle illazioni: riaffermo con convinzione che l’amministrazione comunale è fatta di persone competenti".

Lo stop dei bus in via San Vitale – dice Lepore – potrebbe essere un’occasione per rilanciare il centro con isole pedonali. Che cosa ne pensa?

"È bene che tutte le opinioni si confrontino, a partire però da una base di informazione comune: la relazione del Comitato tecnico-scientifico. Che mi auguro arrivi, pur comprendendo le difficoltà di una situazione inedita. In generale ritengo che allargare le isole pedonali sia un obiettivo da perseguire".

Città 30, pedonalizzazioni, cantieri di Tram e Passante: non è troppo?

"In realtà credo che i cantieri per la mobilità siano fondamentali per il futuro della città".

A guidare il comitato per il restauro sarà Raffaela Bruni che lei conosce bene. Si parla di iniezioni di malta nel basamento, di cui si parlava anche quando lei era sindaco. Ci sono stati ritardi?

"Sono molto contento perché Bruni è una persona capace e innamorata di Bologna. Non penso ci siano ritardi, penso che sia molto importante il lavoro fatto finora".

La richiesta d’inserire le Torri nel patrimonio Unesco è una buona idea?

"Allargare la tutela mi pare una scelta corretta e utile".

Oltre ai fondi del governo (almeno 5 milioni di euro) si parla di una raccolta fondi come si fece per il Nettuno. Crede sia un modello replicabile?

"Anche in passato si è fatto e c’è una ragione di più per farlo ora. Serviranno, penso, molti soldi".

Marco Lisei (FdI) chiede le dimissioni del sindaco e dice che molti rimpiangono "Merola che aveva almeno quel minimo senso delle istituzioni che a Lepore manca del tutto". Che cosa replica?

"Che Lisei ha un minimo senso dell’umorismo e che per questo gli ho sempre espresso una comprensiva simpatia".