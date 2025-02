Mescolare la materia crea un universo nuovo

È un intreccio di linguaggi artistici ma anche interiori, di sguardi che dialogano con un luogo inusuale che da sempre, però, ama e propone arte, di materiali, naturalmente, e di tecniche. E soprattutto è un intreccio di menti e di cuori, quelli di Julia von Stietencron e Chizu Kobayashi, artiste ma anche amiche, che si sono conosciute a Bologna molti anni fa nell’asilo comune frequentato dai figli e dalle figlie, arrivando la prima dalla Germania e la seconda dal Giappone. A farle lavorare insieme per la prima volta in una mostra che ha richiesto otto mesi di lavoro, ci ha pensato Marco Zanardi, alias Orea Malià (in collaborazione con Arkitectureonweb), parrucchiere e ormai da tempo promotore artistico, che le ha invitate a pensare un lavoro in occasione di Art City, per il suo salone in via Ugo Bassi, che nel corso dei decenni è diventato un approdo per tanti artisti e pensatori culturali, da Cattelan ad Andrea Pazienza, da Alinovi a Tondelli, tutti uniti dal culto del capello. Ritrovandosi a pensare e a riflettere su questo progetto, Kobayashi e von Stietencron hanno ragionato sul motore che muove il loro mondo, fino ad arrivare a concepire ’U Inverse’, titolo della mostra con inaugurazione sabato 8 dalle 20 alle 24. Perché il loro universo funziona in modo un po’ differente: certamente non è indifferente, ama empatizzare, crede che ogni cosa sia collegata e che le differenze possano lavorare molto bene insieme, creando proprio quegli intrecci così necessari in un mondo abitato da bolle esistenziali entropiche, dove l’arte tessile di Julia von Stietencron, designer e artista multidisciplinare che unisce estetica contemporanea e sostenibilità si plasma con il fil di ferro di Chizu Kobayashi e col suo approccio minimalista e poetico al design e all’arte, che in questo progetto abbraccia un’evoluzione. "Solitamente creo sculture in filo di ferro con un disegno tridimensionale aereo – racconta Kobayashi –: con Julia abbiamo ragionato sul lasciare in disparte dal mio pensiero creativo qualsiasi forma-oggetto ed è fluito un atto nuovo". Insieme hanno percorso un passaggio verso un altro mondo, testimoniato anche da un’opera che si intitola proprio ’Seme della creazione’ e hanno lavorato su sculture altamente simboliche in materiali differenti che in alcuni casi sono tratteggiati dalle cornici realizzate da Kobayashi. Anzi, "le cornici sostengono una visione – racconta von Stietencron – che dialoga con lo spazio in un continuo rimando con gli specchi del salone".

Benedetta Cucci