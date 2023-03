Messa, giochi e musica per la festa del patrono

Domenica, in piazza Andrea Costa, si celebrerà il Patrono San Giuseppe. Alle 11 alla Collegiata di Santa Maria Maggiore la messa. E dalle 15 in piazza Andrea Costa ci sarà l’appuntamento ‘Coloriamo la Piazza’ dove i bambini ’armati’ di gessetti, colorano le strade grazie a quest’iniziativa promossa dai ragazzi di Azione Cattolica. Dalle 15.30, poi, musica per tutti con la ‘Prosecco Blues Band’ in concerto a cura del Circolo Pievese di Musica Moderna. Seguiranno i saluti del sindaco Luca Borsari, la donazione dei commercianti alla Pinacoteca Biblioteca "Le Scuole" di una somma da destinare a progetti didattici rivolti ai bambini e la consegna degli attestati a cittadini pievesi che si impegnano per la comunità. Alle ore 16 torneo di briscola e giochi per i più piccoli.