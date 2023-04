Messa in ricordo dei carabinieri Stasi e Erriu

In ricordo dei carabinieri Umberto Erriu e Cataldo Stasi uccisi per mano della "banda della uno bianca" il 20 aprile del 1988 durante un servizio di pattugliamento del territorio. Domani il Comune ha organizzato due momenti di commemorazione che vedranno la partecipazione dei familiari, dei vertici dell’Arma, delle rappresentanze istituzionali . Alle 17,30 la messa in suffragio delle vittime nella chiesa di Sant’ Andrea, via della Chiesa. Alle 18,30 ‘Onori ai caduti’ davanti al cippo commemorativo (via Gramsci, stazione ferroviaria). A Castel Maggiore la banda della Uno Bianca mise a segno anche un’altra impresa criminale: il 27 dicembre 1990 Luigi Pasqui e Paride Pedini furono assassinati a sangue freddo dopo una rapina alla stazione di servizio di via Galliera.