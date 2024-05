Messa in sicurezza del torrente Gaiana

Conclusa la manutenzione straordinaria sul torrente Gaiana. Nell’omonima frazione di Castel San Pietro, al confine con il comune di Medicina, i cantieri hanno interessato il tratto tra il ponte di via Legnana e quello di via del Cantagrillo. Il progetto, definito nell’ambito del programma di interventi e finanziato con 350mila euro, è stato realizzato dai tecnici dell’Ufficio territoriale di Bologna dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile con l’obiettivo di riequilibrare le due sponde, utilizzando il terreno smosso spostato durante i lavori, e ripristinare le zone erose dopo l’alluvione.

Per prima cosa è stata tagliata la vegetazione che infestava le sponde del torrente e per migliorare il deflusso delle acque sono stati regolarizzati alveo e sponde laterali.