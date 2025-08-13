Messa in sicurezza della Garisenda. Ecco gli esperti della torre di Pisa: "La controlleranno durante i lavori"

Bologna, 13 agosto 2025 – Esperti da Pisa per monitorare la Garisenda. Insieme ai tralicci per la messa in sicurezza della ‘torre malata’, infatti, arriveranno a Bologna anche i tecnici che dovranno tenerla d’occhio durante i lavori. Il Comune ha infatti ‘ingaggiato’ il Centro interdipartimentale per i beni culturali dell’Università di Pisa, per "l’interpretazione dei dati di monitoraggio dei rilievi topografici ad altissima precisione e dei dati geotecnici durante tutta la fase dei lavori sulla torre". Per l’affidamento del servizio, Palazzo D’Accursio ha già impegnato circa 110.000 euro con un atto del settore edilizia pubblica.

Nella convenzione che Comune di Bologna e Università di Pisa dovranno firmare, si spiega che il progetto della messa in sicurezza della Garisenda "necessita di un’interpretazione dei dati specifica per quanto riguarda il comportamento della torre nella parte fondale e che tale interpretazione deve essere continuativa anche nelle fasi che riguardano il cantiere e il post-opera". Il Centro dell’Ateneo toscano esegue già "questa particolare lettura e interpretazione dei dati per la Torre di Pisa", si sottolinea nell’accordo, quindi possiede "tutte le competenze necessarie per lo svolgimento dell’attività" anche per quanto riguarda la Garisenda. Gli esperti in arrivo da Pisa poi prepareranno una relazione "sull’impianto di monitoraggio presente sulla torre Garisenda" e sulla "fruibilità delle piattaforme ora utilizzate, con indicazione delle specifiche di monitoraggio da applicare per il controllo degli interventi da effettuare". Per la Garisenda dovranno poi essere definite "specifiche tecniche per la realizzazione di un’opportuna rete di monitoraggio topografico ai fini del controllo dei movimenti della torre, comprensive della realizzazione di almeno un punto di riferimento altimetrico per le livellazioni di altissima precisione".

Tutta questa mole di dati dovrà essere analizzata e interpretata ogni tre mesi. Ai tecnici dell’Università di Pisa viene anche richiesta la "supervisione dei dati di monitoraggio per gli aspetti geotecnici durante tutta la fase dei lavori di messa in sicurezza, tramite lettura critica dei dati provenienti dalla società incaricata del monitoraggio e individuazione di eventuali stati di criticità (control room)". Ai tecnici toccherà anche la supervisione della "progettazione degli interventi per gli aspetti geotecnici sulla Garisenda con l’individuazione delle eventuali criticità". La convenzione, che ha una durata di tre anni, prevede anche "l’analisi comparata dei dati topografici sia pregressi sia futuri, individuando, in collaborazione con gli specialisti titolari di altre convenzioni o con altri soggetti individuati dal Comune di Bologna, punti di riferimento comuni, ciò al fine di rendere più agevole la lettura dei dati derivanti da tutti i monitoraggi in corso". Il Comune di Bologna metterà quindi "a disposizione l’accesso a piattaforme, anche di terzi, per la consultazione e la estrazione dei dati eventualmente necessari".