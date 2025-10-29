Messa in sicurezza, lavori al via. La biblioteca dei ragazzi trasloca

Sono iniziati, a palazzo Santissimo Salvatore (che ospita servizi bibliotecari) di Persiceto, i lavori di adeguamento di alcuni locali alle norme dei vigili del fuoco. La sezione ragazzi sarà temporaneamente ospitata nella sala Teen (ex sala mostre, piano terra) con una collezione ridotta. Si potrà accedere al palazzo dal portone che si affaccia su piazza Garibaldi o dal portone con passerella su parco Pettazzoni. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 18,30; sabato dalle 9 alle 13. Successivamente i lavori potranno comportare altre modifiche temporanee all’accesso ai servizi bibliotecari. "Sono stati già cambiati tutti i serramenti – dice il sindaco Lorenzo Pellegatti – e al momento si stanno eseguendo i lavori del sistema anti incendio. In sostanza stiamo lavorando sul risparmio energetico e sulla messa in sicurezza del palazzo. E l’intervento arriva dopo anni di lavoro perché essendo un edificio storico, palazzo Santissimo Salvatore ha dovuto seguire un iter ben preciso. Sono soddisfatto perché siamo riusciti finalmente a intervenire anche su questo edificio pubblico". Sul tema dei lavori pubblici, la polizia locale fa sapere che sono previste modifiche alla viabilità in alcune vie per consentire la posa della rete di fibra ottica. È stato disposto il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata da oggi a venerdì, dalle 7 alle 18, in via Santa Margherita, dal civico 3 al 10.

p. l. t.