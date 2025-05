Messa pro eligendo Pontefice a Bologna: Zuppi (ovviamente) non ci sarà

Bologna, 5 maggio 2025 - Mercoledì 7, alle 21.15, in Cattedrale don Davide Baraldi, vicario episcopale per il Settore Formazione cristiana, presiederà la veglia di preghiera per tutte le vocazioni sul tema “Credere, sperare, amare” nell’ambito della Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni e con la preghiera Pro eligendo Pontifice, per i cardinali e per il conclave che si riunirà, per la prima volta, il pomeriggio.

Monsignor Matteo Zuppi è tornato a Roma per partecipare alle varie Congregazioni che precedono il Conlave

Durante la liturgia si svolgerà anche l’adorazione eucaristica. Il cardinale Zuppi, ovviamente, non parteciperà perché – dopo l’ultimo blitz bolognese in cui ha chiesto ai fedeli di non lasciarsi andare a ‘tifoserie’ – è tornato a Roma proprio per il Conclave.

Alle 20 nelle chiese del Sacro Cuore (via Giacomo Matteotti, 25), San Francesco (piazza San Francesco, 9), San Domenico (piazza San Domenico, 13) e San Giacomo Maggiore (piazza Gioacchino Rossini, 2) si svolgeranno spazi di incontro per giovani con testimonianze e al termine si raggiungerà in pellegrinaggio la cattedrale per la veglia.

“Dopo la preghiera di suffragio per Papa Francesco nei Novendiali – sottolineano i vicari generali, monsignor Stefano Ottani e monsignore Giovanni Silvagni – la Chiesa Universale si preparerà all’elezione del successore di Pietro, il nuovo Papa, pregando con la Messa “Pro eligendo Pontifice”. Tutti sono invitati a unirsi a questa intenzione celebrando in ogni parrocchia e comunità la messa specifica proposta dal Messale Romano”. A livello diocesano “ci uniremo alla preghiera di tutta la Chiesa, in particolare nella veglia per le vocazioni in cattedrale. Sarà il contesto più adeguato per pregare anche per colui che il Signore chiamerà a questa “vocazione speciale” di vescovo di Roma e Papa della Chiesa cattolica”.

A sinistra, l'arcivescovo di Bologna e presidente della Cei Matteo Maria Zuppi. Parteciperà al Conclave per l'elezione del nuovo Papa dal 7 maggio, è tra i favoriti per la successione di Bergoglio

“Siamo invitati a pregare – afferma monsignore Marco Bonfiglioli, direttore dell’Ufficio diocesano per la Pastorale Vocazionale e rettore del seminario arcivescovile – per ogni uomo e donna chiamati a vivere pienamente la vita e la propria vocazione battesimale. Ci uniremo per ritrovare e riscoprire la nostra particolare chiamata e vivere pienamente la speranza, fondata nella nostra fede all’interno di questa chiesa che ci accoglie tutti. Alla veglia era prevista pure la presenza del nostro arcivescovo, ma sarà a Roma per il conclave. Per questo l’appuntamento sarà anche un’occasione di preghiera per i cardinali chiamati nel conclave ad un’importante scelta per la vita della Chiesa”.

In vista della conclusione del conclave, affermano ancora i vicari generali: “Si invitano i campanari a suonare a festa le campane delle chiese alla fumata bianca, ancor prima di conoscere il nome dell’eletto. La gioia della chiesa è per il dono del nuovo Pastore, chiunque sia, che accoglieremo con riconoscenza, assicurando preghiera e collaborazioni quotidiane”.