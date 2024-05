Una messa per ricordare le vittime di Suviana: "Sto meglio e vorrei essere con voi"

Bologna, 18 maggio 2024 – ”Sono ancora in terapia intensiva, ma tutti i giorni che passano le mie condizioni migliorano. Ringrazio tutta la comunità, i colleghi, i soccorritori, i pompieri e tutti coloro che si sono prodigati per sostenerci. E un pensiero speciale va ai defunti e un abbraccio ai loro i familiari".

Ha inviato un messaggio, ma voleva esserci Leonardo Raffreddato, 42 anni, di Camugnano, sopravvissuto alla tragedia della centrale idroelettrica di Suviana e da quel giorno ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena.

Le sue parole sono state lette questa sera nella chiesa di San Martino di Camugnano, dove è stata celebrata la messa in ricordo delle vittime del disastro di Bargi. "Oggi ci troviamo qui a celebrare – così don Augusto Modena che ha celebrato la funzione – con le autorità e i volontari questo avvenimento che ha avuto una grande risposta in tutti. È stato, forse per la vicinanza, per l’imprevedibilità, un avvenimento che ci ha trovati coinvolti e ora riuniti. Abbiamo visto la comunità muoversi a dare presenza, aiuto e soluzioni".

Alla celebrazione non era presente il cardinale Matteo Zuppi, che ha però voluto lasciare un messaggio che è stato letto durante la messa: "Ringrazio il parroco, don Tino e il sindaco che manifestano la volontà di tutta la vostra comunità: essere uniti tra di voi, con le vittime e con i soccorritori. Avete fatto vedere le radici profonde delle nostre montagne e direi del nostro umanesimo: aiutare chi è nella sofferenza, senza chiedere e senza che qualcuno debba chiedere. La vostra ospitalità e generosità resta nel mio cuore e sono sicuro anche in quello dei parenti delle vittime e di tutti i soccorritori che si sono sentiti incoraggiati da voi".

Al termine della funzione, a cui hanno partecipato anche dipendenti Enel, è stato consegnato un attestato di riconoscimento ai corpi e alle associazioni del territorio che hanno dato il loro contributo in quei tragici e concitati momenti. "Semplice e partecipata funzione. Non ci sono altre parole da aggiungere – così il sindaco di Camugnano, Marco Masinara – se non ringraziare tutti coloro che hanno prestato la loro opera, sperare che i feriti si possano riprendere nelle ferite del corpo e dell’anima, essere vicini ai pa renti delle vittime".

La tragedia della centrale idroelettrica di Bargi, sulle sponde del lago di Suviana, ha spezzato per sempre le vite di Mario Pisani, Pavel Petronel Tanase, Adriano Scandellari, Paolo Casiraghi, Alessandro D’Andrea, Vincenzo Garzillo e Vincenzo Franchina.