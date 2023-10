Messa di San Petronio, monsignor Zuppi: “Camminiamo insieme per costruire la città”

Bologna, 4 ottobre 2023 – La festa di San Petronio si inserisce in un momento particolare per la Chiesa Cattolica. Questa mattina nella Santa Sede si è aperto il sinodo generale dei vescovi sulla sinodallità. Papa Francesco chiede ai fedeli di camminare insieme e il cardinale Matteo Zuppi chiede ai bolognesi di prendere ad esempio San Petronio per costruire insieme la città.

"Petronio solleva la città - ha spiegato l'arcivescovo - e con questo gesto si fa carico di tutte le sofferenze dei suoi abitanti e condivide tutte le loro gioie. Una comunità è tale se all'interno di essa è in grado di valorizzare le capacità di ciascuno e c'è un solo modo per diventare migliori. Bisogna liberarsi dall’amore del sé, dal proprio interesse personale, dal possesso che sono i segni tipici dell'individualismo per ritrovare la vera forza di questa città che è sempre stata l'accoglienza. Non servono nuove mura per capire chi è dentro e chi è fuori, ma dobbiamo fare in modo che tutti abbiamo una casa proprio perché ci sentiamo tutti parte di questa comunità”.

Secondo il cardinale questo senso di comunità è la vera risposta alle difficoltà che sta attraversando Bologna. "Tante volte rimaniamo sconcertati per alcuni episodi di violenza, ma non sentiamo la sofferenza degli altri. Alla base ci può essere la povertà, l'abbandono scolastico, la delusione di chi non trova casa o di chi non trova un posto per dormire, o non è protetto dall’assistenza domiciliare. C'è chi chi non arriva alla fine del mese e chi è solo. Sono tutte ferite nascoste, ma non per queste meno profonde, alle possiamo porre rimedio solo che passiamo dall'io al Dio e ci sentiamo "Fratelli Tutti" e se nei rapporti umani passiamo dall'io al noi". Alla cerimonia nella Basilica di San Petronio era presente il sindaco Matteo Lepore.