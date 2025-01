La messa in sicurezza della torre Garisenda affidata all’azienda Trevi di Cesena

Bologna, 8 gennaio 2025 - Sarà il Gruppo Trevi di Cesena ad occuparsi della messa in sicurezza della torre della Garisenda a Bologna. Il Comune ha deciso di affidarsi all'azienda romagnola. Il monumento, simbolo della città assieme alla più alta Asinelli, è a rischio crollo dopo un allarme che è stato lanciato ad ottobre 2023: il comitato tecnico-scientifico si era riunito più volte perché la costruzione si stava muovendo in modo anomalo.

Il rendering dei tralicci applicati alla Garisenda. La struttura dovrebbe essere alta 18 metri da terra

La Soprintendente Francesca Tomba mandò una scheda al ministero della Cultura in data 3 ottobre 2023, per chiedere preliminarmente quei 5 milioni di euro per un primo approccio alla manutenzione della Torre malata.

Il 10 ottobre poi il sindaco Matteo Lepore venne informato da Francesca Tomba e da Lucia Borgonzoni, sottosegretaria leghista alla Cultura, del pericolo più concreto. I verbali del comitato tecnico-scientifico risalgono al 24 luglio e del 26 settembre 2023: secondo le carte, che la Garisenda andasse aiutata si sapeva già in piena estate.

La Soprintendenza a dicembre 2024 ha esaminato e dato l’ok al progetto di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza della torre, il restauro dovrebbe partire nel 2026. Per la messa in sicurezza verranno i usati i tralicci utilizzati per la Torre di Pisa.

Cosa prevede l'intervento del Gruppo Trevi? La divisione Soilmec del gruppo Trevi si occuperà del trasporto eccezionale da Pisa a Bologna e della revisione del sistema dei tralicci e delle torri di contrasto che costituivano l'intricato sistema di stabilizzazione, impiegati per il sostegno della torre pendente sino al consolidamento del terreno sottostante il gioiello architettonico toscano. I tralicci attualmente sono conservati a Pisa in piazza dei Miracoli. La giunta bolognese ha infatti acquistato il sistema in comodato d'uso gratuito dall'Opera della Primaziale Pisana. Il contratto di comodato che prevede una durata di anni 9 con la possibilità per il Comune di restituire gli strumenti anticipatamente qualora cessi la necessità di utilizzo. I tralicci consistono in due grandi cavalletti, ancorati in fondazione con un sistema di pali che si spingono fino alla profondità di 30 metri Il primo intervento in loco sarà l'elevare di alcuni metri l'altezza dei tralicci e delle torri di contrasto per adattarle alle necessità statiche della Garisenda. L’intervento per riassestare il baricentro della torre consisterà nel tiraggio ‘soft’ delle due macchine già servite a Pisa, che contrasteranno i movimenti nelle direzioni est-ovest e nord-sud, con la collocazione ipotizzata di uno contro Palazzo Strazzaroli e l’altro in direzione via Zamboni. La torre sarà anche protetta da uno ‘scudo’ che, anche se fisso, dovrà permettere permetterne i ‘movimenti’ fisiologici.