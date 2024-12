Messe Natale 2024 a Bologna: tutti gli appuntamenti

Bologna, 20 dicembre 2024 - Natività e apertura del Giubileo in Diocesi: molti gli appuntamenti con l'arcivescovo Matteo Zuppi.

Prima celebrazione in calendario, martedì 24 alle 21, nella Hall Alta velocità della Stazione Centrale (via de’ Carracci, 27/a). L’arcivescovo Zuppi presiede la messa della Vigilia di Natale proposta da Comunità di Sant’Egidio, Albero di Cirene, Comunità di Villaregia, Caritas diocesana, Centro Astalli, Cooperativa Sociale DoMani, Fratelli Tutti Gaudium e altre realtà.

Sempre martedì 24, alle 23, in Cattedrale l’arcivescovo celebrerà la messa della Notte di Natale preceduta alle 22.30 dalla Veglia dell’Attesa.

Mercoledì 25, alle 17.30 in San Pietro presiederà la Messa del Giorno di Natale. Le celebrazioni, con i canti a cura del Coro della Cattedrale, saranno trasmesse anche in diretta streaming sul sito dell’Arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”. La liturgia della Notte di martedì 24 alle 2 sarà trasmessa su Trc Bologna (canale 15) e la celebrazione del Giorno di Natale di mercoledì 25 alle 17.30 su ETV RTE / (canale 10).

Domenica 29, alle 15.30 nella Basilica di San Petronio, l’arcivescovo presiederà la convocazione per l’apertura del Giubileo in Diocesi e dopo il Rito stazionale guiderà la processione verso la Cattedrale dove presiederà la Messa. La liturgia sarà trasmessa in streaming sul sito dell’Arcidiocesi www.chiesadibologna.it, sul canale YouTube di “12Porte” e in diretta su ÈTv-Rete7.

Martedì 31, alle 18 nella Basilica di San Petronio, l’Arcivescovo presiederà i Primi Vespri con il “Te Deum” di ringraziamento per l’anno trascorso.

Mercoledì 1 gennaio, alle 17.30 in Cattedrale, l’arcivescovo presiederà la messa nella Festa di Maria Madre di Dio nella 58ª Giornata Mondiale della Pace e consegnerà il Messaggio del Papa dal titolo “Rimetti a noi i nostri debiti: concedici la tua pace” ad alcuni rappresentanti delle aggregazioni laicali, del mondo del lavoro e di gruppi impegnati nella promozione della pace. La liturgia SARA trasmessa anche in diretta streaming sul sito www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.

"Il Natale – ricorda il cardinale Zuppi nel messaggio di auguri natalizi – è la speranza che entra nella vita degli uomini perché non vivano al buio, consapevoli che davanti a loro c’è il Signore. Auguro a tutti un Natale pieno di luce per il futuro in un momento dove sono presenti tante tenebre che portano a chiuderci nel presente. Per il 2025 spero nella pace, a partire dai luoghi nei quali lo scontro è più forte e perché l’anno nuovo sia davvero quello della concordia ad incominciare dall’Ucraina e dalla Terra Santa".

Inoltre, giovedì 26, alle 9.30 in Cattedrale, l’Arcivescovo celebrerà la messa per i diaconi permanenti in occasione della festa del loro patrono Santo Stefano.

Domenica 29, alle 10.30 nella chiesa della Sacra Famiglia (via Irma Bandiera, 24), Zuppi presiederà la liturgia.

Mercoledì 1 gennaio 2025, alle 15.30 in piazza Nettuno, è prevista la partecipazione dell’arcivescovo alla “Marcia della Pace e della Accoglienza”, proposta dal Portico della Pace. Venerdì 3, alle 18.30 nella Casa della Carità di Corticella (via del Tuscolano, 97), l’arcivescovo celebrerà la liturgia. Sabato 4, alle 10 nella chiesa di Santa Caterina (via Dino Campana, 2), l’arcivescovo presiederà la Messa nel 34º anniversario della strage del Pilastro.

Lunedì 6 gennaio, alle 10 nella chiesa di San Michele in Bosco (piazzale San Michele in Bosco), l’arcivescovo presiederà la Messa dell’Epifania per l’Istituto Ortopedico Rizzoli.

Infine, sempre il 6 gennaio, per la Festa dell’Epifania, alle 17.30 l’arcivescovo presiederà la messa dei Popoli alla quale parteciperanno le comunità e i gruppi di immigrati cattolici presenti in diocesi. Durante la celebrazione conferirà i sacramenti del Battesimo, della Cresima e dell’Eucaristia a cinque universitari di nazionalità cinese.

Nel corso della liturgia, curata dall’Ufficio diocesano Migrantes, verranno utilizzate per le letture i canti e le preghiere le lingue delle varie comunità. In ricordo dei Magi, alcuni rappresentanti porteranno all’Offertorio doni caratteristici delle comunità etniche. La preghiera del “Padre Nostro” verrà recitata contemporaneamente da ciascuno nella propria lingua madre.

La liturgia sarà trasmessa anche in diretta streaming sul sito www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.