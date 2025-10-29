Bologna, le messe celebrate da Zuppi nel weekend dei morti e dei santi

Bologna, 29 ottobre 2025 - Venerdì 31, alle 18.30, nel santuario della Beata Vergine di San Luca, l’arcivescovo Matteo Zuppi partecipa a “Luce e speranza”, inaugurazione dell’impianto di illuminazione di San Luca. Saranno anche presentati i lavori di restauro realizzati all’Osservatorio Meteorologico e Sismico “Malvasia” a San Luca.

La processione a San Girolamo

Con raduno alle 20.45 e partenza alle 21, si tiene la processione, guidata dal cardinale, dalla chiesa della Sacra Famiglia (via Irma Bandiera, 24) fino alla chiesa di San Girolamo della Certosa (via della Certosa 18) dove presiederà la veglia di preghiera nella vigilia di Ognissanti.

La cerimonia di posizionamento della Croce

Alla mattina, alle 11, al Campo Nuovo della Certosa c'è la cerimonia di posizionamento della Croce all’avvio del cantiere dove sorgerà il cinerario cattolico. Il progetto è ideato da Bologna Servizi Cimiteriali in collaborazione con la Fondazione Centro Studi per l’Architettura Sacra “Cardinale Giacomo Lercaro” e la Chiesa di San Girolamo della Certosa.

Intervengono, tra gli altri, monsignore Roberto Macciantelli, oresidente della Fondazione Centro Studi per l’Architettura Sacra “Cardinale Giacomo Lercaro”, monsignore Stefano Ottani, presidente dell'Amministrazione ecclesiastica della chiesa della Certosa e padre Mario Micucci, rettore della chiesa di San Girolamo della Certosa.

Gli appuntamenti del weekend (lungo) di Ognissanti

Per Ognissanti, sabato 1 novembre, alle 18.30, nella chiesa di Santa Maria di Caselle a San Lazzaro di Savena (via Caselle, 104), l’arcivescovo celebra la messa per l’associazione “Arca della Misericordia”.

Domenica 2, alle 11, nella chiesa di San Girolamo della Certosa (Via della Certosa 18) e alle 18 nella chiesa di Santa Maria della Visitazione (via delle Lame 50), l’arcivescovo celebra le Messe per la commemorazione dei defunti. Alle 9.30 nella chiesa del cimitero di Borgo Panigale (via Marco Emilio Lepido 58) don Guido Montagnini, parroco di Santa Maria Assunta di Borgo Panigale, presiede la liturgia.

Martedì 4, alle 19, nella chiesa dei Santi Vitale e Agricola (via San Vitale, 50) l’arcivescovo celebra la Messa nella festa dei Santi Protomartiri Vitale e Agricola.

Il pellegrinaggio in Terra Santa

Sono ancora aperte le iscrizioni per il terzo pellegrinaggio di Comunione e Pace in Terra Santa, dall’1 al 7 gennaio 2026, promosso dall’Arcidiocesi di Bologna e guidato da monsignor Stefano Ottani, cui partecipa anche la diocesi di Forlì-Bertinoro. Iscrizioni e informazioni sul sito www.petronianaviaggi.it.