Metafisico Bestiale. Nel ricordo di Beatrice

Ha svelato un versante inedito della creatività di Luca Carboni la mostra Rio Ari O. Luca Carboni, 40 anni tra musica e arte, titolo preso dal ritornello del suo primo successo, Ci stiamo sbagliando, brano contenuto nel disco d’esordio … intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film, che, visto il grande successo di pubblico, è stata prorogata sino al 2 marzo. Sarà cosi ancora possibile immergersi, nella sala esposizioni al piano terra del Museo Internazionale della Musica, in un universo pittorico dai tratti semplici, sempre fortemente evocativi, a tratti tribali persino, che sembrano contraddire il romanticismo di fondo che anima le canzoni, anche quelle più drammatiche, pensiamo a Silvia lo sai, del cantautore.

Per celebrare le nuove occasioni per conoscere le sue opere e il legame che unisce questi due diversi linguaggi creativi, oggi (ore 18), nella piazza Coperta di Salaborsa, ci sarà a un incontro, Metafisico bestiale. Ricordando Luca Beatrice, il quarto di quelli previsti, che, nelle intenzioni degli ideatori dell’iniziativa, avrebbe dovuto essere anche l’occasione per un confronto tra il curatore, Luca Beatrice e Carboni. L’improvvisa scomparsa del critico d’arte, che nei giorni di ArteFiera era atteso a Bologna anche per altri appuntamenti, ha trasformata la serata in un omaggio al suo lavoro, alla sua relazione con la città e con la musica pop italiana (qui aveva curato un importante mostra dedicata agli artisti vicini a Lucio Dalla), a come aveva immaginato e poi realizzato l’iniziativa su Carboni. A ricostruire questo legame strettissimo saranno Simonetta Sciandivasci, Francesca Parisini di Elastica e Jenny Servino, direttrice del Museo. Un racconto che ha radici profonde, sempre relative a una visione dell’arte informale, legata al tempo stesso alle grandi istituzioni (Beatrice era stato di recente nominato direttore della Quadriennale di Roma, incarico istituzionale importante), e a realtà che arrivavano da altri universi. Come la pittura di Carboni, appunto, nata originariamente per necessità, come il cantante ha raccontato. Giovanissimo, chiese a Pupi Avati di dirigere il video di Ci stiamo sbagliando, e visto che non riusciva, con le parole, a spiegare come avrebbe voluto la regia, disegnò buona parte delle scene. Non funzionò, Avati aveva altri impegni e nacque così la collaborazione con Ambrogio Lo Giudice che ha poi firmato tutti i suoi video più significativi. Dialoghi nei quali alle conversazioni si sostituiscono i dipinti, un desiderio di trovare altre forme di espressione che si è consolidato nel corso degli anni, seguendo vie non necessariamente parallele a quelle della canzone, pensieri diventati quadri che Beatrice ha portato al pubblico e che adesso sarà possibile ammirare ancora, visto l’interesse e le richieste di biglietti, che hanno spinto il Museo della Musica a decidere di prolungare la mostra. L’ingresso all’incontro è gratuito.

Pierfrancesco Pacoda