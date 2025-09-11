Metal detector da mezzo mondo. Il volo del tricolore gigante accoglie i cacciatori di tesori

Dalla Perla a Yoox
Matteo Naccari
Dalla Perla a Yoox
Bologna
CronacaMetal detector da mezzo mondo. Il volo del tricolore gigante accoglie i cacciatori di tesori
11 set 2025
GIORGIA DE CUPERTINIS
Cronaca
A Crespellano va in scena nel fine settimana Detectitalia, il raduno internazionale degli appassionati. Per l’occasione domenica verrà dispiegata nel cielo una bandiera italiana di 3.300 metri quadrati.

Per approfondire:

La più grande bandiera italiana mai lanciata volerà su Crespellano in occasione di Detectitalia, la kermesse dedicata agli appassionati di metal detecting ospitata nella cornice di Villa Stagni-Torre Cattanei. La tre giorni prenderà il via già domani, con un ricco programma di iniziative, mentre il momento clou con il tricolore dei record è previsto per domenica alle 12.30: l’enorme vessillo, collaudato la scorsa primavera a Ferrara, copre una superficie di 3.300 metri quadrati, con una lunghezza di 73 e una larghezza di quasi 46 metri. Si tratta infatti del terzo più esteso al mondo, dopo quelli che hanno volteggiato in Germania e negli Emirati arabi con le rispettive bandiere nazionali.

All’esibizione in programma domenica assisteranno anche le autorità, fra cui l’assessora regionale Elena Mazzoni, e la vicesindaca di Valsamoggia, Federica Govoni. "Lo spettacolo del tricolore volante, ideato e condotto da Paolo Filippini, tenente colonnello e due volte campione mondiale di paracadutismo – spiega Francesco Manzella, presidente nazionale della Federazione italiana metal detecting – sarà uno show suggestivo ed entusiasmante"o. Nel frattempo, in attesa dell’evento clou, la kermesse è già pronta a partire con il suo debutto a Crespellano. Domani mattina l’inaugurazione partirà "con l’apertura dei campi da gioco riservati alla ricerca in superficie da parte dei cercatori di metalli di gettoni, coniati per l’occasione dalla nostra Federazione – continua Manzella –. Un’attività ludica che proseguirà anche nelle altre due giornate, che saranno aperte a tutti con una serie d’iniziative di carattere storico e culturale, sportivo, artistico, musicale ed enogastronomico, fra cui concerti, rievocazioni storiche, esibizione di arcieri" e molto altro.

Giunta alla terza edizione, Detectitalia richiama centinaia di appassionati di metal detecting da tutta la Penisola e da diversi Paesi europei, in particolare Gran Bretagna, Polonia, Germania, Francia, Paesi Bassi, Austria, Svizzera, Croazia, Romania, Grecia e Spagna, nonché dagli Stati Uniti d’America. La Federazione, che conta centinaia d’iscritti dalle Alpi alla Sicilia, "ha tra le sue finalità principali – conclude Manzella – quella di promuovere una pratica responsabile dell’hobby, attenta all’educazione civica e al massimo rispetto delle norme e del patrimonio paesaggistico".

Giorgia De Cupertinis

