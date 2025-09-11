Metal detector da mezzo mondo. Il volo del tricolore gigante accoglie i cacciatori di tesori

La più grande bandiera italiana mai lanciata volerà su Crespellano in occasione di Detectitalia, la kermesse dedicata agli appassionati di metal detecting ospitata nella cornice di Villa Stagni-Torre Cattanei. La tre giorni prenderà il via già domani, con un ricco programma di iniziative, mentre il momento clou con il tricolore dei record è previsto per domenica alle 12.30: l’enorme vessillo, collaudato la scorsa primavera a Ferrara, copre una superficie di 3.300 metri quadrati, con una lunghezza di 73 e una larghezza di quasi 46 metri. Si tratta infatti del terzo più esteso al mondo, dopo quelli che hanno volteggiato in Germania e negli Emirati arabi con le rispettive bandiere nazionali.

All’esibizione in programma domenica assisteranno anche le autorità, fra cui l’assessora regionale Elena Mazzoni, e la vicesindaca di Valsamoggia, Federica Govoni. "Lo spettacolo del tricolore volante, ideato e condotto da Paolo Filippini, tenente colonnello e due volte campione mondiale di paracadutismo – spiega Francesco Manzella, presidente nazionale della Federazione italiana metal detecting – sarà uno show suggestivo ed entusiasmante"o. Nel frattempo, in attesa dell’evento clou, la kermesse è già pronta a partire con il suo debutto a Crespellano. Domani mattina l’inaugurazione partirà "con l’apertura dei campi da gioco riservati alla ricerca in superficie da parte dei cercatori di metalli di gettoni, coniati per l’occasione dalla nostra Federazione – continua Manzella –. Un’attività ludica che proseguirà anche nelle altre due giornate, che saranno aperte a tutti con una serie d’iniziative di carattere storico e culturale, sportivo, artistico, musicale ed enogastronomico, fra cui concerti, rievocazioni storiche, esibizione di arcieri" e molto altro.

Giunta alla terza edizione, Detectitalia richiama centinaia di appassionati di metal detecting da tutta la Penisola e da diversi Paesi europei, in particolare Gran Bretagna, Polonia, Germania, Francia, Paesi Bassi, Austria, Svizzera, Croazia, Romania, Grecia e Spagna, nonché dagli Stati Uniti d’America. La Federazione, che conta centinaia d’iscritti dalle Alpi alla Sicilia, "ha tra le sue finalità principali – conclude Manzella – quella di promuovere una pratica responsabile dell’hobby, attenta all’educazione civica e al massimo rispetto delle norme e del patrimonio paesaggistico".

Giorgia De Cupertinis