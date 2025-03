Metal, rap e adrenalina: tornano i Limp Bizkit

Oltre 50 milioni di dischi venduti, di cui 17 solo negli Stati Uniti, e la capacità pionieristica di riuscire a mescolare hip-hop, metal e punk rock in un suono torbido, tanto nuovo quanto autentico. Per chi è cresciuto iniziando ad ascoltare il walkman a metà anni Novanta, quello dei Limp Bizkit è un nome impresso a ferro, fuoco e distorsore nella memoria. Dall’iconica Behind blue eyes fino a Rollin, la band guidata dalla voce e dal carisma di Fred Durst si è eretta a pilastro del nu metal, o del rap metal, o crossover che dir si voglia. Dopo nove anni di assenza, i Limp Bizkit tornano in Italia con il tour europeo Loserville 2025 promosso da Live Nation che, già dalla locandina, è tutto un programma: uno scheletro in completo che sfoggia un’enorme motosega dà subito l’idea di una serata ricca di adrenalina e musica potente. La banda sarà questa sera all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (concerto a partire dalle 18.45) assieme a diversi ospiti sul palco del palasport: si parte con l’energico punk-rock di Karen Dió, a seguire il synth-punk di N8NOFACE nel suo stile distintivo, Ecca Vandal con il suo connubio tra punk e hip-hop passando infine da uno degli artisti di spicco del movimento trap metal, BONES.

La traduzione letterale di Limp Bizkit come spiegato dagli artisti è "biscotto in ammollo". Per ironia, "per far credere inizialmente di essere un gruppo volgare e privo di capacità musicali, per poi rendersi conto che suonavano un genere che prima quasi nessuno conosceva".

Il gruppo ha acquisito popolarità dopo diverse esibizioni nella scena underground di Jacksonville, in Florida, a metà degli anni novanta, prima di firmare il primo importante contratto con la Flip Records, un’etichetta discografica sussidiaria di Interscope, per cui pubblicò nel 1997 il primo album in studio Three Dollar Bill, Yall$. Poi il successo in ambito mainstream con la pubblicazione dei due album in studio successivi, Significant Other (1999) e Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000). Ad Hallowen 2021 hanno pubblicato il loro ultimo album in studio: Still Sucks.

Fred Durst e i suoi sono quindi pronti a prendersi anche l’Unipol Arena. L’iconico frontman ha sempre fatto parte del gruppo al pari di Sam Rivers (basso) e John Otto (batteria), mentre oggi sono tornati a far parte della band dopo alcune interruzioni anche Wes Borland (chitarra) e Dj Lethal (giradischi). Brevi invece le apparizioni passate di Rob Waters e Mike Smith.

Uno show che si preannuncia carico di energia e pronto a conquistare sicuramente il pubblico del palazzetto di Casalecchio, per un band anche controversa, ma abituata a incendiare letteralmente palchi e arene dove mette piede.