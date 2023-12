Metalcastello premia i progettisti del futuro

Per il quinto anno consecutivo, Metalcastello in collaborazione con l’Agenzia Dire ha messo in cartellone al palasport di Lizzano in Belvedere l’evento ’Saranno virtuosi’, dedicato agli studenti delle scuole medie del nostro Appennino. Quasi 150 ragazzi hanno partecipato all’atto conclusivo di un progetto iniziato in autunno con una serie di incontri nelle varie classi delle scuole di Porretta Terme, Gaggio Montano, Castel di Casio, Castel d’Aiano e Lizzano in Belvedere, culminato nella premiazione di un concorso dove sono stati presentati 29 elaborati, frutto di curiosità, passione e lavoro di squadra.

"Proprio la capacità di lavorare in team", ha spiegato Stefano Scutigliani, amministratore delegato di Metalcastello, "è il valore che emerge da questa iniziativa, insieme all’impegno e alla forza comunicativa di questi giovani. Il nostro territorio ha potenzialità eccellenti, che devono essere coltivate e messe in grado di esprimersi. I ragazzi ci insegnano a vedere il mondo con occhi nuovi, con la passione che spesso gli adulti hanno smarrito lungo la strada. Oggi hanno presentato lavori pieni di fantasia e soprattutto utili, mostrando di saper pensare con la loro testa, senza farsi influenzare. Questo mi rende ottimista quando penso al futuro".

Il concorso, che dava agli studenti un tempo di dieci giorni per elaborare le loro creazioni, ha premiato con 500 euro la ’macchina anti pericolo’, dotata di un set di ruote che si trasforma in base alle condizioni climatiche: un progetto ideato e realizzato da Sofia Dessì, Jihane Ennaji, Gaia Agostini ed Elisabetta Sela della 2a A dell’Istituto comprensivo di Porretta Terme. Un contributo di 300 euro è andato ai lavori secondi classificati, il ’frigo del futuro’ che si sposta da solo, dedicato a persone con fragilità e difficoltà di movimento, ideato da Ginevra Cioni, e l’ ’orologio salvavita’ di Myriam Barretta, che lancia l’allarme in caso di violenza o aggressione, mentre con 200 euro sono stati premiati l’ingranaggio che impedisce la caduta della catena della bici di Fabio Migallo e lo ’schiaccianoci meccanico’, creazione di Matteo Mini e Leonardo Pucci.

"Una volta di più", ha concluso Scutigliani, "cerchiamo di alimentare la cultura tecnica nelle scuole e l’importanza di valori come collaborazione, confronto e conoscenza tecnica. Sfatando i cliché legati al lavoro in fabbrica, che non è più fumo e catena di montaggio, ma automazione, robotica, hi-tech, e richiede competenze trasversali e creatività. Da quando abbiamo iniziato questo percorso virtuoso, le iscrizioni al locale istituto tecnico sono triplicate e la qualità dell’utenza decisamente aumentata, a giudicare dal numero di maturati con 100 e lode usciti nella scorsa stagione scolastica. Con giovani di questo calibro, il futuro è roseo".