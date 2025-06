Metalmeccanici in piazza: "Pronti alla mobilitazione"

"Per proseguire il confronto, ma anche per dare visibilità e rendere partecipe la città della eccezionale lotta che stiamo portando avanti abbiamo deciso di organizzare per domani una giornata di confronto e con i delegati di Bologna". Lo spiega la Fiom che considera quelli attuali "due passaggi epocali per le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici che, con la straordinaria mobilitazione messa in campo in questi mesi hanno dimostrato di voler riconquistare con il contratto e cancellare le norme che in questi anni hanno impoverito, indebolito e precarizzato il mondo del lavoro". Da quando Federmeccanica ha deciso di rompere il tavolo di trattativa sono già 32 le ore di sciopero proclamate a livello nazionale che a Bologna hanno visto una larghissima adesione e un grande partecipazione alle manifestazioni e ai presidi organizzati a livello territoriale. Una mobilitazione che si fonda "su un grande bagno di democrazie e partecipazione nei luoghi di lavoro". "Da Marzo a oggi abbiamo svolto oltre 700 assemblee nelle fabbriche con al centro la battaglia contro l’astensionismo per vincere i referendum e la battaglia contro la resistenza delle aziende per conquistare il contratto – spiegano dalla Fiom –. Come annunciato dal nostro segretario nazionale Michele De Palma nel corso della assemblea che si è tenuta proprio il 20 maggio: se Federmeccanica e Unionmeccanica non apriranno la trattativa intensificheremo la mobilitazione con la proclamazione di ulteriori 8 ore di sciopero con manifestazioni regionali il 20 giugno". L’assemblea con i delegati si terrà in piazza Lucio Dalla, a partire dalle 9,30. Alle 11,45 conclusioni di Samuele Lodi. Alle 16 una delegazione accompagnerà il segretario generale Simone Selmi nella sede di Confindustria Emilia per consegnare una lettera indirizzata alla neo-eletta presidente Sonia Bonfiglioli.