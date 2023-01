Metatron, crisi a cavallo dell’anno "Ci hanno fatto un bel regalo..."

"Ci hanno dato un bel pacco regalo sotto l’albero...". È laconico il commento di Elena Dian, operaia e delegata della Rsu alla Metatron di Castel Maggiore. La 28enne è in prima fila nella vertenza partita poco prima di Natale nell’azienda, acquistata l’anno scorso dal gruppo Landi Renzo, leader mondiale degli impianti a metano e gpl. È stata annunciata la cassa integrazione straordinaria di 6 mesi (per 58 persone su 61, anche se per ora le lettere non sono ancora arrivate: oggi ci sarà un incontro per decidere le modalità), con annesso rischio chiusura dello stabilimento e assorbimento di una parte del personale a Reggio Emilia. I lavoratori hanno fatto un giorno di sciopero: la battaglia è solo all’inizio.

Il tutto a cavallo delle feste. Non esattamente un Natale tranquillo, signora Dian...

"Eh, è un periodo di preoccupazioni. Che dura da troppo, se devo proprio dirla tutta: dopo gli anni complicati della pandemia, nell’estate 2021 abbiamo letto sui giornali del passaggio di proprietà. Il funzionario della Fiom, Luca Taddia, ci è stato subito vicino. Ma, al di là della fama dell’acquirente, un’impresa molto grossa, nessuno sapeva quali cambiamenti sarebbero stati apportati. Siamo partiti con grandi promesse della proprietà, che non ha nascosto l’interesse per il reparto di ricerca e sviluppo legato all’idrogeno".

Visto che la Metatron realizza regolatori di pressione per il metano, quanto pesa il boom dei prezzi di quel carburante?

"La crisi provocata dalla guerra in Ucraina è una delle ragioni che i manager hanno addotto per la ristrutturazione. Capisco tutto, ma non si può chiedere di punto in bianco di trasferirsi a Reggio. Quei settanta chilometri di distanza si pagano cari, con i costi attuali dei carburanti. Non siamo numeri, siamo persone. Avevano detto che saremmo stati una risorsa da valorizzare, ci sentiamo abbandonati".

Tra caro carburanti, inflazione, mutui casa, quali sacrifici avete dovuto compiere, come famiglia, in questi mesi?

"Sono sposata e abito con mio marito in una palazzina con i nostri genitori, un po’ una famiglia allargata (ride, ndr). Posso dirvi che i sacrifici compiuti non sono pochi".

Può farci qualche esempio?

"Per ridurre l’impatto degli spostamenti in auto, proviamo ad utilizzare il più possibile un solo mezzo. Per un periodo, mio marito iniziava a lavorare un’ora dopo di me: ci si alzavamo comunque alla stessa ora e lui mi accompagnava in fabbrica. Alla sera, io facevo un tratto a piedi per aspettarlo (lui terminava ovviamente un’ora dopo) e poi andavamo insieme a casa, sempre con la stessa auto. O ancora: quando mio suocero accompagnava la moglie a lavorare, dava uno strappo anche a me. Con gli alimentari, invece, abbiamo utilizzato i gruppi di acquisto (Gas), oppure abbiamo diviso una spesa più grande con i miei genitori e quelli di mio marito"

Qual è la voce nel bilancio famigliare che pesa di più?

"La mazzata più pesante è quella delle bollette, tutte le volte che arrivano c’è l’ansia di guardare gli importi. E lì ci puoi fare poco: a livello di temperature è stato un anno anomalo, e fino a novembre non è stato particolaramente freddo. Ma adesso il termosifone non puoi mica tenerlo spento...".

Cosa si aspetta nel 2023 per lei e per i suoi colleghi della Metatron?

"Mi aspetto più chiarezza, che si delineino gli astri di questa costellazione. E spero di riuscire ad avere una vita non dico ’normale’, ma almeno dignitosa".

Andrea Bonzi