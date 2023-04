Metaverso e opportunità Lezione Cna alle imprese

Fare la spesa dal divano di casa, sperimentando l’esperienza di camminare tra gli scaffali di un grande supermercato. Ed essere certi di acquistare solo i prodotti che non si hanno in frigo per preparate la ricetta desiderata. Questa è solo una delle esperienze possibili grazie al metaverso - e all’utilizzo di occhiali Oculus - che presto entreranno nelle nostre consuetudini. Ma "le opportunità sono moltissime, è solo una questione di fantasia", assicura Roberta Piccinini, portavoce del Comitato Cna Industria Innovanet Bologna che ha presentato le opportunità del metaverso ad una platea di imprenditori insieme a Marco Roccabianca, Mgk Advisors & Consulting, Marco Pinotti di Stelva Sa e l’avvocato Gianvirgilio Cugini, membro della commissione istituita dal ministero dei Beni Culturali per l’elaborazione delle linee guide operative in merito agli Nft del patrimonio culturale italiano. "Abbiamo anche ricreato sul metaverso un’azienda di compressori di Brescia che voleva presentarsi ad un distributore in Thailandia", racconta l’avvocato Cugini.

Anche un’azienda di calze sportive ha creato "un ambiente dove esporre la sua produzione" e "un’occhialeria ha fatto realizzare un piccolo gioco", mentre alcuni collezionisti hanno ricreato la propria esposizione d’arte virtuale. Tutte opportunità per le Pmi che "devono mantenere alta la curiosità per queste tecnologie – conclude Cugini – perché poi possono andare a cogliere anche con piccoli investimenti" fino a 10 mila euro "delle opportunità che si stanno aprendo sul mercato".

b. d. r.