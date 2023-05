Meteo a Bologna: torna l’alta pressione. “Ma lunedì a rischio pioggia”

Bologna, 4 maggio 2023 – Pioggia insistente, ma non un nubifragio, eppure i danni sono ingenti: frane, allagamenti, residenti evacuati, strade chiuse.

Allagamenti nell’area di Mura San Carlo, nel Comune di San Lazzaro

Perché è accaduto un tale disastro?

"Questa precipitazione è durata almeno 48 ore: la pioggia è iniziata verso alle 12 del primo maggio ed è terminata circa alla stessa ora di mercoledì. E anche se l’intensità oraria della pioggia è stata bassa, in media tra i 2 e i 4 millimetri all’ora, c’è stato un picco tra i 10 e i 15 millimetri, a seconda delle stazioni, nella serata e nella notte di martedì. Quindi è vero che la precipitazione ha avuto al massimo un carattere di rovescio, ma è stata la durata a fare la differenza", risponde Sandro Nanni, responsabile della struttura idro-meteo-clima di Arpae.

Quindi i danni derivano dalle 48 ore continue di acqua?

"Sì, è così. Durante i temporali più intensi può capitare di registrare anche oltre 30 millimetri di acqua in un’ora. Ma sono fenomeni brevi. Questa, invece, è stata una perturbazione di tipo ciclone extra tropicale durata circa 48 ore. Inoltre, la circolazione da Est e Nord Est ha colpito la pianura e la media collina".

Con quali conseguenze?

"Sono stati interessati principalmente quei torrenti che hanno sorgenti in collina, come l’Idice, il Samoggia, il Sillaro, il Lamone. C’è stato un innalzamento progressivo dei livelli dei fiumi, alcuni sono straripati e altri sono anche usciti dagli argini, con rottura arginale, come è capitato sul Sillaro".

Quindi precipitazioni da record, seppure con intensità medio bassa?

"Sì. Ci sono alcuni Comuni, come Pianoro e Castel San Pietro, per esempio, che registrano una media annua, nell’ultimo trentennio, tra gli 800 e i 900 millimetri di pioggia. In 48 ore, invece, è piovuto circa un quarto della precipitazione annuale. Ecco il motivo dei danni".

Tanta pioggia allevierà la siccità?

"Nel breve medio termine un beneficio per l’agricoltura ci può essere. Ma per la siccità sarebbe stato meglio se la pioggia fosse stata distribuita in più giorni. Queste precipitazioni hanno portato più danni che benefici".

Quali sono le previsioni meteo?

"Fino a domenica torna l’alta pressione, ma la prossima settimana inizierà all’insegna delle precipitazioni, anche se ora non possiamo dare indicazioni quantitative".