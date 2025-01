Meteo impazzito, alluvioni e frane: l’area di Bologna è la più colpita

Bologna, 1 gennaio 2025 – L’area metropolitana di Bologna è al primo posto fra le province italiane più colpite da eventi meteo estremi (17), che, in realtà, "tanto straordinari non sono". È quanto rileva l’Osservatorio Città Clima di Legambiente nel bilancio realizzato in collaborazione con il Gruppo Unipol, che ha analizzato piogge, mareggiate e venti forti che hanno colpito il nostro Paese. L’analisi pone la città, con quattro avvenimenti, al quarto posto (insieme a Bagnacavallo, in provincia di Ravenna) tra le città più colpite della Penisola, dietro a Roma, Genova e Milano. Infatti, non è solo il dato dell’area felsinea a essere in crescita. I numeri certificano un’Italia sempre più sotto scacco della crisi climatica. Nel 2024, per il terzo anno consecutivo, gli eventi meteo estremi hanno superato quota 300 e quest’anno sono stati 351 lungo tutto lo Stivale. Un numero in costante crescita negli ultimi dieci anni, periodo in cui gli eventi sono aumentati di quasi sei volte (+485%) rispetto al 2015, quando ne furono registrati 60. E ad essere martoriata dalla crisi climatica è proprio la regione Emilia-Romagna con 52 eventi, seguita da Lombardia (49), Sicilia (43), Veneto (41) e Piemonte (22).

Nel 2023 a Bologna sono stati 3 gli eventi estremi, solo uno nel 2015. Dunque, "dal confronto con gli anni scorsi, si capisce che la direzione intrapresa è pericolosa – dice Claudio Dellucca, presidente Legambiente Bologna –. Emergenza significa prevenire i danni e i guasti, non trovarsi sempre a riparare quanto causato dalla crisi climatica". Secondo Dellucca, "occorre attrezzare il territorio a essere ’resiliente’: più alberi, casse di espansione e zero consumo di suolo per non permettere all’acqua di distruggere case e intere città". Per fare questo, la ricetta del presidente cittadino di Legambiente, prevede "un lavoro congiunto con le istituzioni (Stato, Comune e Regione, ndr), coinvolgendo le comunità locali che conoscono il territorio più nel dettaglio", dice. Percorrendo l’Italia, negli ultimi 12 mesi, è notevole l’aumento dei danni da siccità prolungata (+54,5% rispetto al 2023), da esondazioni fluviali (+24%) e da allagamenti dovuti alle piogge intense (+12%). E nel solo 2024 ci sono stati 134 casi di allagamenti da piogge intense, 62 casi di danni da vento, 46 esondazioni fluviali che hanno causato danni, 34 eventi con danni da siccità prolungata, 30 danni da grandinate, 19 casi di frane causate da piogge intense, 9 danni alle infrastrutture, 8 da mareggiate, 2 al patrimonio storico e un caso di temperature record. Preoccupa Legambiente, inoltre, anche il disservizio che gli eventi meteo estremi causano: nel 2024 22 eventi hanno provocato danni e ritardi a treni e trasporto pubblico locale della Penisola, con interruzioni causate anche dalle temperature record e dalle forti raffiche di vento. Ad esempio, in Romagna, con l’interruzione della linea Rimini-Ravenna.