Meteo pazzo, bombe d’acqua nella Bassa. Nuova allerta gialla: "Possibili forti temporali"

È stata una vera e propria bomba d’acqua, seguita nel giro di pochi minuti dal ritorno del sole, quella che si è abbattuta ieri pomeriggio sulla Bassa bolognese. A risentirne in particolare, i comuni di Granarolo e Budrio. La temporanea emergenza è stata comunicata dalla polizia locale di Granarolo: "Un forte temporale si è abbattuto pochi minuti fa sul territorio di Granarolo dell’Emilia. A causa dell’intensa pioggia alcune vie risultano parzialmente allagate tra cui Andrea Costa, XXV Aprile, Don Minzoni. La Pattuglia è sul territorio assieme ai volontari della Protezione Civile di Granarolo". A Budrio invece l’amministrazione comunale ha avvisato che "causa bomba d’acqua è interrotta via Dugliolo da Cimitero a via Casona".

I temporali hanno colpito a macchia di leopardo diversi comuni della provincia, in particolare nella bassa, con piogge violente concentrate in zone circoscritte. La situazione potrebbe ripetersi oggi. La Protezione civile ha infatti diffuso una nuova allerta gialla per temporali valida su tutto il territorio: "Sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità – si legge nel bollettino meteo –, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore occidentale nelle prime ore della giornata e in seguito lungo la fascia collinare e le pianure adiacenti del settore centro-orientale".