Mettere in sicurezza le strade costa 43 milioni

Per mettere in sicurezza le strade di Bologna servirebbero 43 milioni di euro. Nel giorno della polemica contro Matteo Salvini che, scrive il sindaco Matteo Lepore su Facebook, "ha tagliato 3,5 milioni di fondi per la manutenzione della strade della Città metropolitana per metterli sul Ponte dello Stretto" (ma il ministro dice che la super infrastruttura non c’entra con la sforbiciata, ndr), i tecnici comunali hanno fatto una lunga lista di interventi da realizzare. Ma non si può fare tutto e subito. Primo perché le risorse non bastano. E secondo perchè i lavori vanno programmati in modo da intervenire sulle priorità e non interferire coi cantieri del tram "per non bloccare la città. Già adesso i disagi sono abbastanza importanti". A fare il punto è l’architetto Benedetta Corsano, responsabile del servizio Manutenzione strade e verde del Comune, ieri mattina in commissione Mobilità di Palazzo D’Accursio.

"Di interventi ne sono previsti tantissimi – spiega Corsano– abbiamo un programma che per una messa in sicurezza minima ammonta a 43 milioni di euro". Quindi, assicura l’architetto, "abbiamo ben chiare e ben presenti le esigenze su tutte le strade". Però, "adesso abbiamo la necessità di concentrarci su quelle direttrici che sono maggiormente trafficate e che risentono del passagio dei mezzi pesanti, che sono incrementati in maniera esponenziale negli ultimi quattro anni, un po’ per i vari bonus e un po’ per i cantieri". La commissione intanto ha licenziato il terzo adeguamento del programma dei lavori pubblici, che prevede tra l’altro l’aumento del finanziamento proprio per la manutenzione delle strade da 5,7 milioni a 8,3 milioni di euro, raggiungendo così la quota annuale prevista dal global service. Il patrimonio del Comune, ricorda Corsano, comprende più di 800 chilometri di strade e migliaia di metri quadri di parcheggi e segnaletica, a cui si aggiungono ponti, tombamenti e muri di sostegno. Inoltre, c’è "un impegno importante" anche sulla viabilità collinare, danneggiata dall’alluvione, garantisce l’assessore ai Lavori pubblici Simone Borsari.