"Mettiamo alla berlina i nostri difetti di maschi"

di Claudio Cumani

Un tavolo circondato da due sedie, il suono di un campanello per dividere un quadro scenico dall’altro, una scritta in sovrimpressione per titolare i vari episodi. Punta su un impianto estremamente semplice la versione teatrale che il regista argentino Daniel Veronese ha tratto dal celebre romanzo dello statunitense David Foster Wallace ‘Brevi interviste con uomini schifosi’. Otto i racconti scelti, sui 23 presenti nel libro datato 1999, per raccontare le fragilità, le gelosie, i desideri ossessivi di possesso, le manipolazioni e le violenze insite nell’affettività maschile.

Monologhi, soliloqui e dialoghi nei quali i due interpreti, Lino Musella e Paolo Mazzarelli, vestono ora i panni maschili e ora quelli femminili in un cortocircuito emotivo. Lo spettacolo è da oggi a domenica all’Arena del Sole. C’è il marito che deride e insulta la moglie perché lo sta lasciando, il ragazzo che vanta infallibilità con le coetanee, l’uomo che usa la propria deformazione per sedurre quante più donne possibili.

Una galleria di tipi e di narrazioni devianti raccontate attraverso humour intriso di sadica drammaticità. "Non si tratta di un adattamento ma della versione autoriale di un grande romanzo – spiega Musella –. La vera invenzione di Daniel Veronese sta nel fatto che gli attori si alternano nei ruoli maschili e in quelli femminili". In realtà, mentre nel romanzo gli interventi delle figure femminili sono indicati con una serie di punti di sospensione, le donne in scena parlano. Ma parlano poco o nulla. Perché? "Perché – risponde Paolo Mazzarelli – l’interesse dell’autore è di soffermarsi sul maschio. Maschi, prima che pericolosi, ridicoli, narcisisti, menzogneri impenitenti". "E comunque – aggiunge Musella – è interessante per un uomo calarsi nei panni di una donna. Qui non parliamo di violenze conclamate ma di manipolazioni sottili".

Da questi racconti disturbanti escono situazioni tragicomiche che offrono al pubblico momenti di ilarità. Si può ridere di questioni terribilmente serie? Risponde Mazzarelli: "Il testo, intellettualmente onesto, dipinge con feroce autocritica gli uomini ridicoli prima che pericolosi". "La scrittura nera e nichilista di Wallace – dice Musella – contiene, nella narrazione delle nevrosi, una forma accattivante di umorismo. In teatro la risata è la voce dello spettatore: non si ride solo per una battuta ma come segno di assenso al meccanismo a cui si sta assistendo".

Dopo oltre 20 anni, è ancora attuale un testo come questo in tempi di maggiore consapevolezza femminile?

Secondo Mazzarelli sì perché Wallace, da scrutatore dell’animo umano, si ferma alle zone ambigue senza arrivare alla violenza dichiarata e perché è esplicito il gioco teatrale di due maschi che mettono in ridicolo il proprio genere. E Musella cita l’episodio nel quale un uomo provoca una donna sul tema della violenza perché lui stesso l’ha subita. A volte, diceva Wallace, la realtà è talmente complessa da non suggerire soluzioni.