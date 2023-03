Meyerowitz: "Faccio foto per cogliere la possibilità"

E’ un libro nato da una piccola magia. E quell’inaspettato e misterioso momento è nato proprio sulla strada, il set della vita di tutti noi, che Joel Meyerowitz frequenta con la sua inseparabile macchina fotografica da 60 anni, proprio per incontrare accadimenti che solo l’occhio guidato dalla mente sa vedere. Insomma, il volume che si può definire la biografia del grande fotografo americano, edito da Damiani, ’The Pleasure of Seeing’ (presentazione alle 18,30 al Mast, con obbligo di prenotazione su mast.org) nasce dall’incontro per caso, "in the street", con lo storico Lorenzo Braca, che lo ha intervistato in vari incontri. Il primo avvistamento di Meyerowitz da parte di Braca fu a Milano, lo riconobbe e lo salutò. Il secondo a Londra. Sempre complice il destino. Ma la seconda volta è stata quella decisiva. "Qualche tempo dopo – rammenta Braca – mi ha telefonato chiedendomi se volevo fare il libro con lui". Poi quando si inizia a parlare con Joel Meyerowitz, (autore anche di ’Morandi’s Objects’ per Damiani), ci si rende conto che quell’atteggiamento appassionato verso il mondo e la sua umanità, è la forza che lo spinge da 60 anni, appunto. Da quando, osservando Robert Frank al lavoro, decise di lasciare il lavoro da art director e di darsi alla street photography. Era il 1962. "Questo libro condensa sessant’anni di vita attraverso la storia della fotografia contemporanea, dai tempi in cui il colore non era accettato e rispettato, fino ad oggi in cui bilioni di persone fotografano tutti i giorni". Prosegue Meyerowitz: "Il tipo di passione che dovevi avere era quello di credere fortemente in un mezzo che dovevi scoprire, perché davvero negli Anni 60 non c’era modo di campare con la fotografia, le persone vendevano le loro foto per 10 dollari. Dovevi fare altro per vivere e pure io ho fatto lavori commerciali per sostenere la mia passione, ma se non avessi amato il mistero di questo mezzo, quel chiudersi nella dark room, l’intingere la carta nel liquido chimico e aspettare che l’immagine affiori, che è un processo magico, non ce l’avrei fatta". Dallo spazio buio alla luce della vita, il binomio è contenuto nella fotografia di Meyerowitz, classe 1938. "Quelle che facevamo non erano snapshot, era cercare l’anima, qualcosa che ti parlasse in un modo che ti faceva sentire l’impossibilità della vita senza quella precisa foto". Ancora dopo tanti anni, il fotografo che scelse il colore quando non era cool, ammette di uscire sempre con la sua Leica per non perdersi nemmeno uno dei possibili momenti di bellezza sulla strada. "Possibilità e bellezza – conclude – sono qualità che la fotografia possiede, perché devi sempre aspettarti o sperare di essere nel posto giusto al momento giusto ed essere molto disciplinato, presente. E ad un tratto le fantasie che hai in testa ti fanno incrociare la realtà ed ecco che nasce lo scatto che cercavi… Ecco il piacere di vedere".

Benedetta Cucci