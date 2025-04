Mezzi contromano o sul marciapiedi: "Controlli su chi argina i cantieri"

Controlli straordinari contro i ‘furbetti’ dei cantieri. La Giunta ha chiesto "un intervento particolare" dei vigili contro chi non rispetta i sensi di marcia o "chi usa i marciapiedi come fossero tangenziali" per bypassare i lavori in strada del tram. Michele Campaniello, assessore alla Mobilità, parla di bici e monopattini, "ma anche motorini", a cui si aggiungono appunto le auto e "diversi utenti che purtroppo si comportano come non dovrebbero". A partire dalla Bolognina, dove si assiste a "ingorghi e file continue" (come rileva in Question time la consigliera di FdI Elena Foresti), e da via Passarotti.

"I lavori in Bolognina stanno comportando problematiche, come ogni volta che si interviene sui cambi di marcia – concorda Campaniello –. Su via Passarotti c’è un focus particolare per attenuare i disagi". Poi c’è il nodo parcheggi: "La scarsità di posti auto è un tema rilevante, stiamo studiando un piano per venire incontro alle esigenze", assicura ancora l’assessore.

Campaniello rispedisce invece al mittente la richiesta di modificare il progetto della linea rossa avanzata da un gruppo di residenti di San Donato, che l’assessore ha incontrato ieri: nel mirino il tratto in sede promiscua dall’incrocio di via Andreini fino a San Donnino. "Non possiamo mettere in discussione l’infrastruttura – taglia corto Campaniello –. La linea rossa non può essere modificata, pena il blocco dei lavori. Non è un progetto fatto in casa dall’amministrazione, ma validato da diversi enti. Se volessimo cambiare dovremmo tornare dal Ministero e questo, con la data di scadenza fissata a giugno 2026, comporterebbe il blocco del progetto e una messa in discussione del finanziamento del Pnrr". Non è d’accordo Nicola Stanzani (Forza Italia): "Per una variante in corso d’opera non ci risulta debba esserci l’ok del ministero".