Mezzi distrutti dall’alluvione. Da oggi le richieste di contributo

Novità in arrivo da oggi per chi ha avuto l’auto danneggiata nell’alluvione di maggio. Potranno fare richiesta di contributo non solo i cittadini che hanno rottamato i propri mezzi, ma anche chi ha scelto di farli riparare. Sarà online da oggi, infatti, la piattaforma con cui chiedere alla Regione Emilia-Romagna il contributo per cambiare l’auto danneggiat. Viale Aldo Moro mette a disposizione 32 milioni di euro, stanziati grazie alla raccolta fondi avviata dopo il disastro. Di queste risorse, 27 milioni serviranno per erogare contributi per la sostituzione dei mezzi rottamati o venduti (fino a 5.000 euro per le auto e 700 euro per le due ruote) o per la loro riparazione (fino a 2.000 euro).

Gli altri cinque milioni di euro invece destinati ai Comuni per sostenere le persone e le famiglie fragili residenti nelle zone alluvionate. I fondi potranno essere utilizzati per un aiuto sulle bollette, per attivare prestiti sull’onore, erogare buoni spesa, attivare un sostegno scolastico o per persone con disabilità.

In totale, la Regione ha ricevuto donazioni per 52 milioni di euro a favore degli alluvionati. Utilizzabili direttamente però sono i 47 milioni di euro incassati fino a inizio luglio. Le altre risorse sono di competenza del commissario post-alluvione, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Al netto dei contributi per la rottamazione delle auto, dunque, alla Giunta Bonaccini restano in mano 15 milioni di euro, che potranno essere destinati alle imprese e al patrimonio pubblico. A spiegarlo è l’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano. Quella per i veicoli danneggiati, ci tiene a sottolineare l’assessore, "è misura innovativa: mai fatta prima". Ad oggi, infatti, "purtroppo le leggi non consentono al commissario di poter risarcire i cittadini per quanto riguarda i beni mobili – sottolinea Calvano – rimane un problema enorme. E su questo stiamo facendo una battaglia insieme ai comitati col Governo, se vuole davvero arrivare al 100% dei risarcimenti come promesso". Solo a Faenza sono stati 1600 i mezzi, tra auto, motocicli, furgoni e altri veicoli danneggiati dall’alluvione. E, ieri, alla notizia dell’imminente uscita del bando, dall’amministrazione comunale romagnola è stata espressa "grande soddisfazione" per la misura introdotta.

Le domande di contributo per le auto vanno inviate entro il prossimo 31 dicembre, certificando l’avvenuta riparazione o rottamazione del mezzo (ci saranno poi controlli successivi a campione). "Confidiamo in tempi di erogazione i più rapidi possibili – afferma l’assessore – la misura è stata migliorata grazie al confronto coi comitati dei cittadini". E assicura: "Metteremo in piedi un rendiconto puntuale di tutti i 47 milioni di euro ricevuti, come abbiamo fatto per il terremoto del 2012".

Marco Principini