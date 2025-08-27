Mezzo a fuoco sulla Porrettana all’altezza di Malalbergo: traffico paralizzato per ore

Malalbergo (Bologna), 27 agosto 2025 – Giornata problematica per la viabilità della provincia. Traffico paralizzato a partire dall’ora di pranzo sulla strada statale 64 Porrettana, in entrambe le direzioni, a causa di un veicolo si è incendiato all’altezza di Pegola di Malalbergo, in provincia di Bologna. A prendere fuoco un mezzo pesante, parrebbe un camion frigo, anche se non si conoscono ancora le cause del rogo. E il disagio si è protratto anche nel pomeriggio per via della rimozione del bilico.

Non è ancora chiaro cosa abbia fatto scaturire le fiamme dalla parte posteriore del mezzo pesante

L’incendio si è verificato lungo un tratto della strada statale 64 ‘Porrettana’, all’altezza del chilometro 120, e il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni di marcia. Sono intervenuti, oltre alle squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione del traffico.

Non si registrano feriti: l'autista è riuscito ad allontanarsi in tempo e a chiamare i soccorsi.

"Mi preme ringraziare – dice il sindaco Massimiliano Vogli – tutti coloro che si sono adoperati per garantire la sicurezza dei cittadini e della viabilità. Oltre ai vigili del fuoco, alla polizia locale di Malalbergo, mi preme ringraziare i volontari della Protezione civile dell’associazione Pegaso”.

Ma non finisce qui, perché nel territorio del comune di Argelato rimarrà chiuso anche domani in entrambe le direzioni di marcia, come oggi, un tratto di Trasversale di pianura (statale 253 bis) per la riparazione, da parte di Hera, di una condotta idrica. Il traffico è stato deviato sulla viabilità alternativa.

L’ultimo episodio l’altra notte, verso le 21, sempre nel comune di Malabergo: al casello della frazione di Altedo ha preso fuoco un’automobile. Sul posto i vigili del fuco e le forze dell’ordine.