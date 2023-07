Mezzo chilo di droga nello zaino Arrestato 31enne

Un arresto per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. È successo nel tardo pomeriggio di domenica scorsa, poco dopo le 18.30, quando i carabinieri, durante un servizio antidroga in zona universitaria, vengono insospettiti da un ciclista con uno zaino (poi identificato nel 31enne) nero che girovagava con fare sospetto. Sottoposto a controllo, ha gettato lo zaino a terra e si è dato alla fuga verso piazza Verdi, dove è stato bloccato dai militari. Il trentunenne, senza fissa dimora e con precedenti di polizia per ingresso illegale nel territorio italiano, è stato trovato in possesso di oltre 500 grammi tra hashish e marijuana, nascosti nelle tasche e nello zaino, insieme a 650 euro in contanti e due telefoni cellulari. Il pusher, dopo l’arresto, è stato processato con rito direttissimo: per lui la condanna è di un anno e 4 mesi di reclusione.